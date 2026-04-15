Millonarios en la Copa Sudamericana: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ vs Boston River

Millonarios se mide a un choque clave en la Copa Sudamericana este 15 de abril. Luego de caer en su primera jornada, el equipo capitalino confía en poder conseguir su primer triunfo en este torneo internacional.

El ‘embajador’ debutará en condición de local en este torneo, y se medirá a un equipo de peso, como es el caso de Boston River de Uruguay.

Sin dudas, este partido tendrá toda la atención de los hinchas azules, y si usted no quiere perderselo, aquí les contamos todos los detalles.

Así llegan los dos equipos

Millonarios vive días claves en todas sus competencias. Durante el pasado fin de semana, el ‘embajador’ igualó por un marcador de 1-1 frente a Santa Fe en una nueva edición del ‘clásico capitalino’.

El equipo azul vive momentos de definición en la Liga BetPlay 2026-I para llegar a los cuadrangulares. Pero, también deberá enfocarse en la Copa Sudamericana donde ya tuvo un mal inicio en condición de visitante.

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Los dirigidos por Fabián Bustos cayeron en su debut en este torneo, por un marcador de 2-0 frente a O’Higgins, por lo que deberá buscar una buena actuación en su fecha 2.

Para ello deberá medirse a un gigante, como es el caso de Boston River de Uruguay. El equipo rioplatense también cayó en su debut frente a Sao Paulo, por lo que llega en plena urgencia.

De hecho, en el campeonato uruguayo también afronta una actualidad difícil, pues llega a este partido tras perder frente a Defensor Sporting, por un marcador de 2-0, en un partido que tuvo que culminar con un jugador menos.

Ambos equipos deberán buscar la victoria, sobre todo luego de la victoria de Sao Paulo sobre O’Higgins, lo que los obliga a no perderle el paso a los brasileños.

Hora y dónde ver EN VIVO Millonarios vs Boston River

Si desea seguir todos los detalles de este gran encuentro, les contamos que su inicio está pautado para llevarse a cabo este 15 de abril, sobre las 9:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

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La transmisión oficial de este encuentro se llevará a cabo a través de las señales de DirecTV, y con más pasión y menos técnica con el Rock N’ Gol de Radioacktiva.