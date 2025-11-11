Más de mil jugadores de fútbol serán investigados por apuestas y amaños de partidos; esto se sabe

En las últimas horas, se dio a conocer una polémica en el fútbol internacional que sorprendió a todos los fans de este deporte. Pues, según dieron a conocer varios medios internacionales, más de mil jugadores y árbitros, tendrán que someterse a una fuerte investigación por presuntamente estar involucrados en apuestas deportivas y amaños de partidos.

Así lo reveló en las últimas horas un medio de comunicación de Turquía, quienes aseguraron que varios equipos de La Liga tendrían que ser investigados por apuestas deportivas ilegales y amañes en los resultados de algunos partidos importantes.

Esto hizo, que el tribunal de Estambul, decretara prisión preventiva para Murat Özkaya, presidente del Eyüpspor, uno de los equipos que tuvo un ascenso reciente en la Superliga Turca. Junto a él, otros siete árbitros serán investigados por todo lo que está pasando actualmente en este momento en este torneo de fútbol.

¿Quiénes son los jugadores investigados por apuestas y amañes de partidos?

Según se dio a conocer en Turquía, en este escándalo no solo se vieron involucrados más de 1000 jugadores de fútbol de diferentes divisiones, quienes tendrán que responder por todo lo relacionado con la investigación. Además, algunos árbitros también fueron salpicados con esto, quienes tendrán que revelar la verdad de cómo se hizo todo esto en los partidos.

Por ahora, durante las próximas dos semanas todos los partidos de esta liga van a quedar suspendidos, lo que quiere decir que todo estará en pausa hasta nuevo aviso. En caso de que los acusados sean declarados culpables, tendrán que abandonar de forma inmediata el torneo y, al parecer, pagar una millonaria multa.

Esta no es la primera vez que se presentan este tipo de casos en encuentros deportivos, ya que en Colombia también han abierto varias investigaciones sobre casos parecidos. Aunque no se conoce hasta ahora el resultado de esto, las autoridades han informado en varias ocasiones que las apuestas deportivos estarían tocando la puerta de varios de los jugadores, quienes harían amaños para cumplir con los resultados.

Sin embargo, hasta ahora ningún equipo, ni deportista ha sido declarado culpable por este tipo de casos, ni tampoco, han encontrado muchos detalles relacionados con el tema. Pero el escandalo de Turquia ya prendió las alarmas del futbol a nivel internacional.