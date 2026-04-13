Millonarios tendrá 2 bajas importantes en su próximo partido en la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quiénes son?

Millonarios vivió un partido clave en el campeonato local el pasado 13 de abril. El equipo ‘embajador’ se midió a Santa Fe en una nueva edición del ‘clásico capitalino’.

A pesar de los esfuerzos de ambos equipos por llevarse la victoria, el encuentro acabó igualado a 1, lo que complica sus aspiraciones.

Santa Fe se aleja de los 8 primeros, mientras que Millonarios se desliza por la cornisa. Aun así, el ‘albiazul’ buscará mejorar su situación en su próximo encuentro.

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Los dirigidos por Fabián Bustos buscará un triunfo clave ante América de Cali, aunque deberá enfrentar 3 nuevas bajas.

2 bajas pesadas

Millonarios ha enfrentado varios sobresaltos en su primer semestre de este 2026. El equipo capitalino ha perdido algunos puntos que lo tienen al borde de salir de la zona de cuadrangulares.

Parte de esto se ha debido a tener que lidiar con duras bajas en choques claves. De hecho, ante Santa Fe se sumaron 3 nuevas. La primera de ellas es la de Rodrigo Contreras. El argentino salió del partido por expulsión por lo que no estará presente ante la ‘mecha’.

Esto, por supuesto, representa una dura ausencia. Sin embargo, se sumarán 1 nueva. Esta es la de Jorge Arias, el reconocido central de ‘Millos’ quien fue amonestado ante Santa Fe, y no estará presente por acumulación de tarjetas.

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Aun así, el equipo ‘albiazul’ confía en poder convertirse en ganador de este encuentro frente a América de Cali, para mejorar su posición en la tabla de la Liga BetPlay 2026-I.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

A pesar de esto, por el momento, Millonarios se enfocará en su choque por Copa Sudamericana. El equipo de la capital jugará ante Boston River en un partido clave por esta competencia.

El ‘embajador’ jugará este encuentro el próximo 15 de abril, desde las 9:00 p.m. Millonarios recibirá a los uruguayos, con una hinchada que espera un triunfo clave en este torneo continental.

Los capitalinos deberán buscar los 3 triunfos, con el objetivo de poder salir del peligro generado por la caída frente a O’Higgins de Chile, por un marcador sorprendente de 2 goles a 0.