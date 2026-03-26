La FIFA haría grandes cambios de reglamento antes del Mundial 2026: así funcionará el fútbol ahora

El Mundial 2026 se prepara para estremecer el deporte y el planeta con una competencia imperdible. Grandes equipos chocarán sobre el terreno de juego con la ambición de llevar a su país en lo más alto del balompié.

Varios países empiezan su camino de preparación. Incluso, ya perfilan a los convocados que representarán la camiseta de cada nación desde Estados Unidos, México y Canadá, sedes de este torneo.

Sin embargo, antes de lo que será el inicio de este campeonato, la FIFA reveló una lista de cambios que habrá en el reglamento del fútbol a nivel internacional.

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Para que estas modificaciones no lo agarren ‘fuera de base’, y comprenda como funcionará el fútbol de ahora en adelante, aquí les contamos cuales son estos cambios.

La FIFA cambia el reglamento del fútbol antes del Mundial 2026

Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA es el evento más grande en el universo del balompié. Miles de jugadores sueñan con formar parte de esta competición, y llevar a su país a lo más alto de este deporte.

Justamente este 2026 es año mundialista, por lo que la emoción es total y absoluta, sobre todo dentro de los países participantes de este torneo.

Sin embargo, antes de esto, la FIFA optó por llevar la fiesta en orden, y hacer algunas modificaciones al reglamento previo a esta competición.

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El máximo ente del balompié ha trabajado en los últimos meses en algunos cambios a las reglas del deporte rey, y estas modificaciones ya habrían sido aprobadas en su totalidad.

Según reveló el periodista argentino, Gastón Edul, a través de su cuenta de X, los cambios son los siguientes:

Al hacer cambios, cada jugador tendrá 10 segundos para salir de la cancha, de lo contrario, quien ingresa deberá esperar 1 minuto.

El tiempo límite para ejecutar un saque de manos o un saque de arco es de 5 segundos, de lo contrario el equipo perderá la posesión.

Si un jugador es atendido en la cancha, debe salir y aguardar 1 minuto antes de volver a entrar. A menos que la dolencia sea causada por una falta sancionada con tarjeta.

El VAR ahora podrá revisar tiros de esquina mal sancionados, o segundas tarjetas amarillas que resulten en roja.

FIFA anuncia el cambio de reglamento para la Copa del Mundo 2026:



*Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su… — Gastón Edul (@gastonedul) March 26, 2026

Estas modificaciones empezarían a regir antes del Mundial de 2026, por lo que este torneo presentará una versión del fútbol distinta a la conocida actualmente.