La FIFA haría grandes cambios de reglamento antes del Mundial 2026: así funcionará el fútbol ahora
El Mundial 2026 presentará grandes emociones, y también una versión del fútbol que es totalmente inédita hasta ahora.
El Mundial 2026 presentará grandes emociones, y también una versión del fútbol que es totalmente inédita hasta ahora.
El Mundial 2026 se prepara para estremecer el deporte y el planeta con una competencia imperdible. Grandes equipos chocarán sobre el terreno de juego con la ambición de llevar a su país en lo más alto del balompié.
Varios países empiezan su camino de preparación. Incluso, ya perfilan a los convocados que representarán la camiseta de cada nación desde Estados Unidos, México y Canadá, sedes de este torneo.
Sin embargo, antes de lo que será el inicio de este campeonato, la FIFA reveló una lista de cambios que habrá en el reglamento del fútbol a nivel internacional.
Más noticias: Repechaje para el Mundial de 2026: esta es la programación de partidos para esta semana
Para que estas modificaciones no lo agarren ‘fuera de base’, y comprenda como funcionará el fútbol de ahora en adelante, aquí les contamos cuales son estos cambios.
Sin lugar a dudas, la Copa Mundial de la FIFA es el evento más grande en el universo del balompié. Miles de jugadores sueñan con formar parte de esta competición, y llevar a su país a lo más alto de este deporte.
Justamente este 2026 es año mundialista, por lo que la emoción es total y absoluta, sobre todo dentro de los países participantes de este torneo.
Sin embargo, antes de esto, la FIFA optó por llevar la fiesta en orden, y hacer algunas modificaciones al reglamento previo a esta competición.
Más noticias: Los 3 partidos de la fecha FIFA que no puede perderse HOY 26 de marzo: Italia, Colombia y más
El máximo ente del balompié ha trabajado en los últimos meses en algunos cambios a las reglas del deporte rey, y estas modificaciones ya habrían sido aprobadas en su totalidad.
Según reveló el periodista argentino, Gastón Edul, a través de su cuenta de X, los cambios son los siguientes:
FIFA anuncia el cambio de reglamento para la Copa del Mundo 2026:— Gastón Edul (@gastonedul) March 26, 2026
*Sustituciones rápidas: El jugador sustituido tiene un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si demora más, su reemplazo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando temporalmente a su…
Estas modificaciones empezarían a regir antes del Mundial de 2026, por lo que este torneo presentará una versión del fútbol distinta a la conocida actualmente.
MÁS SOBRE: