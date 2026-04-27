¿Megadeth no se despidió? Fanático conoció a Dave Mustaine y le habría adelantado un regreso a Bogotá

Megadeth protagonizó una noche histórica el pasado 27 de abril. La legendaria agrupación del thrash metal dio un concierto inolvidable en Bogotá desde el Movistar Arena con un fanático que brilló de forma inigualable.

Miles de fanáticos en el mundo han estado ansiosos por ver la supuesta gira de despedida de este grupo, y varios amantes del thrash metal en Colombia pudieron lograrlo de manera plena.

De hecho, uno de ellos fue uno de los oyentes de ‘El Gallo’, quien incluso tuvo la posibilidad de conocer en persona a Dave Mustaine, líder de la banda con un ‘meet & greet’.

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El propio oyente tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a esta leyenda del thrash metal, y de hecho, Mustaine le habría adelantado un posible regreso a Colombia.

¿Megadeth no se despidió?

Sin lugar a dudas, Megadeth ha sido una de las agrupaciones más grandes y brillantes de la historia del thrash metal y de la industria musical. Esta banda ha generado una cantidad enorme de éxitos, a partir de canciones absolutamente brillantes.

Los liderados por Dave Mustaine han encantado a miles de personas y justamente así lo logró demostrar una vez más con un show brillante con su público en Colombia.

Uno de los presentes fue Juan, uno de los oyentes, quien compró su ‘meet and greet’ para llegar a conocer a la banda.

Mustaine fue el protagonista de este encuentro, y recibió una pregunta de Juan. El oyente le preguntó si este efectivamente era el gran final de Megadeth.

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Por un lado el líder le confirmó que efectivamente era así, aunque podrían volver a ver a la banda. Mustaine habría asegurado que el anuncio de esta gira llegó antes de la despedida.

Por ello, esta sería la gira del álbum más no de despedida, por lo que Megadeth podría volver próximamente a los shows, y a Bogotá.

Claramente, la emoción ante esta opción es total. Aun así, cabe aclarar que esta se presenta como la gira final de Megadeth, y hasta ahora no existen indicios, ni mucho menos confirmación de nuevos shows de la banda.

Por el momento quedará disfrutar del que parece ser el último concierto de Megadeth en Bogotá este 27 de abril, en lo que sería la gran despedida de la banda frente a su público.