Letra y traducción de ‘I don’t Care’, el segundo single del último álbum de Megadeth; así suena

Megadeth continúa preparando el camino hacia el que será su último disco de estudio. La banda, liderada por Dave Mustaine, publicará este trabajo final el 23 de enero de 2026, marcando el cierre de una carrera que comenzó en los años ochenta y que los convirtió en una de las agrupaciones más importantes del thrash metal.

Este álbum incluirá nuevas canciones grabadas por la formación actual, integrada por Mustaine, Teemu Mäntysaari en la guitarra, James Lomenzo en el bajo y Dirk Verbeuren en la batería.

Además, el disco tendrá un detalle muy especial, ya que contará con una versión de “Ride the Lightning” de Metallica, un gesto con el que Mustaine busca reconocer su historia con la banda de San Francisco y cerrar un ciclo que ha marcado su vida musical desde sus inicios.

Acompañando este lanzamiento, Megadeth también confirmó una gira de despedida titulada “This Was Our Life”, que comenzará en 2026. Durante sus presentaciones recientes ya han tocado “Tipping Point”, el primer adelanto del disco, estrenado en octubre durante su paso por Ámsterdam.

‘I Don’t Care’: el segundo single del álbum final de Megadeth

El viernes 14 de noviembre, Megadeth lanzó “I Don’t Care”, el segundo single de su último disco. La canción llega después de “Tipping Point” y mantiene el tono directo y crítico que caracteriza a la banda.

Su letra envía un mensaje claro: no dejarse influenciar por las opiniones externas, mantenerse firme y asumir la vida desde la autenticidad, sin obedecer presiones ni expectativas ajenas.

El tema combina riffs rápidos, una voz firme de Mustaine y un estilo que recuerda la energía clásica del grupo.

Letra y traducción de “I Don’t Care”

I don’t care if I’m out of line

No me importa si me paso de la raya

I don’t care cause this life is mine

No me importa porque esta vida es mía

I don’t care, you don’t like what I say

No me importa si no te gusta lo que digo

I don’t care and I won’t obey

No me importa y no voy a obedecer

I don’t care if you’re getting high

No me importa si te estás drogando

I don’t care when the truth is a lie

No me importa cuando la verdad es una mentira

I don’t care when the rope gets tight

No me importa cuando la cuerda se tensa

I don’t care if you live or die

No me importa si vives o mueres

I don’t care what the headline said

No me importa lo que decía el titular

I don’t care if all hope is dead

No me importa si toda esperanza está muerta

I don’t care if I’m not your class

No me importa si no soy de tu clase

I don’t care, you can kiss my ass

No me importa, puedes besarme el culo

He was a hater and a thief, a maggot in dead meat

Él era un odiador y un ladrón, un gusano en carne muerta

A traitor and a creep, a jack-off and a sheep

Un traidor y un patán, un pajero y una oveja

You know a rat never learns, you get what you deserve

Sabes que una rata nunca aprende, obtienes lo que mereces

Ya gotta know that I just don’t care

Tienes que saber que simplemente no me importa

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

I don’t care if you’re standing tall

No me importa si te mantienes firme

I don’t care if you take the fall

No me importa si caes

I don’t care who you try to blame

No me importa a quién trates de culpar

I don’t care, I don’t play that game

No me importa, no juego ese juego

I don’t care if you’re wrong or right

No me importa si estás equivocado o en lo correcto

I don’t care if you came to fight

No me importa si viniste a pelear

I don’t care if you call my bluff

No me importa si me llamas el farol

I don’t care, enough is enough

No me importa, ya es suficiente

He was a hater and a thief, a maggot in dead meat

Él era un odiador y un ladrón, un gusano en carne muerta

A traitor and a creep, a jack-off and a sheep

Un traidor y un patán, un pajero y una oveja

You know a rat never learns, you get what you deserve

Sabes que una rata nunca aprende, obtienes lo que mereces

Ya gotta know that I just don’t care

Tienes que saber que simplemente no me importa

He was a hater and a thief, a maggot in dead meat

Él era un odiador y un ladrón, un gusano en carne muerta

A traitor and a creep, a jack-off and a sheep

Un traidor y un patán, un pajero y una oveja

You know a rat never learns, you get what you deserve

Sabes que una rata nunca aprende, obtienes lo que mereces

Ya gotta know that I just don’t care

Tienes que saber que simplemente no me importa

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber

Ya gotta know, gotta know, gotta know

Tienes que saber, tienes que saber, tienes que saber