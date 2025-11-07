¿Adiós diferencias? El cover de Metallica que Megadeth incluirá en su último álbum

La legendaria banda de thrash metal Megadeth anunció oficialmente su gira de despedida mundial, con la que marcará el cierre de más de 40 años de historia dentro del metal.

Bajo el nombre “This Was Our… Life Tour”, el grupo liderado por Dave Mustaine se presentará por última vez en Colombia el 26 de abril de 2026, en el Movistar Arena de Bogotá.

Sin lugar a duda, esta será una noche especial para los fanáticos, quienes podrán disfrutar de un repaso por los grandes clásicos de la banda, interpretados por la formación actual: Dave Mustaine, Teemu Mäntysaari en la guitarra, James LoMenzo en el bajo y Dirk Verbeuren en la batería.

Megadeth lanza su último álbum

Junto con la gira de despedida, Megadeth también anunció el lanzamiento de su último trabajo discográfico, un álbum homónimo que verá la luz el 23 de enero de 2026. El disco, que saldrá bajo los sellos Tradecraft, BLKIIBLK y Frontiers Label Group, contará con 10 canciones inéditas y una onceava pista como bonus track.

El primer sencillo, “Tipping Point”, ya está disponible en plataformas digitales junto con su videoclip oficial. Pero lo que más ha llamado la atención de los fanáticos es el tema que cerrará el álbum: un cover de una canción de Metallica, algo que pocos esperaban, dadas las diferencias entre amabas bandas.

Pese a las diferencias que marcaron su salida de Metallica en los años ochenta, Dave Mustaine decidió rendir homenaje a sus orígenes con una nueva versión de “Ride the Lightning”, tema que coescribió junto a James Hetfield, Lars Ulrich y Cliff Burton durante su paso por la banda.

“Al cerrar el círculo de mi carrera, la decisión de incluir ‘Ride the Lightning’ fue para rendir homenaje al lugar donde todo comenzó”, declaró Mustaine en un comunicado.

