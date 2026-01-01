Más de 2 salarios mínimos: esto podría costar el iPhone 17 en Colombia en 2026, según el IPC

Las últimas semanas han sido sumamente movidas para Colombia en materia de economía. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció un aumento del 23% en el salario mínimo, lo que lo dejará en una cifra total de 2 millones de pesos, incluidos los subsidios de transporte.

Esto responde a distintos factores como la devaluación, la inflación, o incluso el Índice de Precios al Consumidor (IPC), por lo que el 2026 puede representar algunos cambios en cuestión de costos para los colombianos.

Sin embargo, en este caso lo explicaremos con un ejemplo práctico, como lo es cuántos salarios mínimos del 2026 costaría comprar un iPhone 17 en Colombia, de acuerdo con el IPC.

¿Cuándo se anunciará el IPC de 2026 en Colombia?

El Índice de Precios al Consumidor es un indicador publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el cual funciona como medidor de la economía nacional.

Este elemento mide los cambios de costos y precios que se viven en el día a día en los hogares para final de 2025, lo que permite planificar los nuevos gastos del 2026.

Del mismo modo, también se conocerá el número definitivo de la inflación para iniciar el 2026, por lo que miles de colombianos y economistas están atentos a este dato que se revelaría en la segunda semana de enero.

Para el cierre de 2025 se proyecta un IPC estimado de entre 4,5% y 5,5%, lo que implicaría un pequeño ajuste en los precios de iPhone en enero y febrero.

¿Cuántos salarios mínimos podría costar el iPhone 17?

Actualmente los precios de los iPhone 17 se dividen de la siguiente manera:

iPhone 17 (Básico) – $4.699.000

iPhone 17 Air – $5.829.000

iPhone 17 Pro – $6.449.000

iPhone 17 Pro Max (256GB) – $6.999.000

iPhone 17 Pro Max (1TB) – $9.399.000

Con estimaciones, estos precios entre enero y febrero podrían posicionarse de la siguiente manera:

iPhone 17 (Básico) – $4.980.000

iPhone 17 Air – $6.179.000

iPhone 17 Pro – $6.835.000

iPhone 17 Pro Max (256 GB) – $7.419.000

iPhone 17 Pro Max (1 TB) – $9.960.000

Ante este panorama, cada iPhone costaría la siguiente cantidad de salarios mínimos:

iPhone 17 (Básico) – 2,84 salarios mínimos

iPhone 17 Air – 3,52 salarios mínimos

iPhone 17 Pro – 3,90 salarios mínimos

iPhone 17 Pro Max (256 GB) – 4,23 salarios mínimos

iPhone 17 Pro Max (1 TB) – 5,68 salarios mínimos

Cabe aclarar que todo esto son estimaciones, por lo que queda esperar a conocer el IPC final de 2025, y también el costo real de estos dispositivos a inicios de este 2026.