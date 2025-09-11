Así es el iPhone 17 Air, el celular más delgado y eficiente de Apple: precio y características

El pasado 9 de septiembre, Apple lanzó oficialmente su nueva línea de teléfonos iPhone 17, y entre ellos destacó el iPhone 17 Air, un modelo que marca un cambio en el diseño al ser el más delgado de la marca.

Este dispositivo llega como complemento al iPhone 17, dejando atrás la versión “Plus” que la compañía venía ofreciendo en años anteriores.

El iPhone 17 Air se presentó como una apuesta por la eficiencia, con mejoras en autonomía y conectividad, además de un rediseño interno que lo hace mucho más compacto sin sacrificar resistencia. S

u marco de titanio y la protección Ceramic Shield en la parte trasera refuerzan la durabilidad, a pesar de sus 5,6 milímetros de grosor.

Características del iPhone 17 Air y precio en Colombia

El nuevo iPhone 17 Air integra una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, pensada para una experiencia fluida al navegar o reproducir contenido. En su interior lleva el chip Apple Silicon A19A Pro y el chip N1, que permiten compatibilidad con WiFi 7, Bluetooth y la tecnología Thread. Además, incluye un módem C1X más eficiente que el de la generación anterior.

En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles junto a un teleobjetivo de 12 MP, y una cámara frontal de 24 MP. Una de las funciones nuevas es la grabación de video de manera simultánea con la cámara trasera y delantera.

El sistema también apuesta por la tarjeta eSIM, lo que ayuda a ahorrar espacio interno y optimizar el diseño. Junto al procesador y el sistema operativo iOS 26, Apple asegura que el equipo puede ofrecer hasta un día completo de autonomía.

En cuanto a precios, en España el iPhone 17 Air tendrá un valor de 1.219 euros, lo que equivale aproximadamente a 5,6 millones de pesos colombianos. Según la página oficial de Apple, este modelo estará disponible en Colombia a partir del 19 de septiembre de 2025.