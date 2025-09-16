¿Qué pasa si no actualiza su iPhone a iOS 26? Problemas por no hacerlo y novedades vs iOS25

El 15 de septiembre de 2025, Apple comenzó el despliegue mundial de iOS 26, la más reciente actualización de su sistema operativo para iPhone. La novedad principal es que solo los dispositivos con chip A13 Bionic o superior podrán acceder a esta versión, lo que limita la actualización a partir del iPhone 11 en adelante. Esta restricción genera una inquietud común entre los usuarios: ¿qué consecuencias trae no actualizar a iOS 26?

Consecuencias de no actualizar el sistema operativo

Dejar de actualizar el sistema operativo puede impactar directamente en la seguridad del dispositivo. Apple suele priorizar la liberación de parches y mejoras para las últimas versiones de iOS, dejando a los modelos más antiguos más vulnerables a riesgos y amenazas digitales.

Aunque, en situaciones excepcionales, la compañía ha lanzado actualizaciones de seguridad para dispositivos ya considerados obsoletos (como el iOS 16.7.1 para iPhone 8 y X luego de la salida de iOS 17), estas actualizaciones no son la norma y no se garantizan para iOS 26.

La falta de actualización también afecta el rendimiento general del iPhone. Las versiones nuevas del sistema operativo no solo incorporan nuevas funcionalidades, sino que corrigen errores, optimizan el consumo de memoria y limpian archivos temporales, lo que mantiene la experiencia fluida. Sin actualizar, los dispositivos pueden experimentar una acumulación de bugs, lentitud y una sensación de desgaste más evidente en componentes como la batería o la capacidad de procesamiento.

Además, la compatibilidad con aplicaciones puede verse severamente afectada. Apps populares como WhatsApp requieren al menos iOS 12 para funcionar correctamente, dejando fuera a modelos más antiguos como el iPhone 5. Muchas otras aplicaciones siguen esta tendencia, limitando el uso de funciones modernas y haciendo que el dispositivo resulte menos útil con el paso del tiempo.

No obstante, es importante destacar que no todos los aspectos son negativos para quienes no actualicen a iOS 26 o tengan un iPhone incompatible. Los modelos más antiguos continúan siendo funcionales para tareas esenciales como realizar llamadas, enviar mensajes, navegar por internet, usar el GPS o acceder a redes sociales. Los servicios oficiales de Apple, como FaceTime, iCloud, Apple Music y Apple TV+, también seguirán disponibles durante un período considerable.

Principales novedades del iOS26

Entre las principales novedades que tiene este nuevo sistema operativo, además de un nuevo diseño tipo “Liquid Glass” con iconos y widgets dinámicos, una de las apuestas más grandes de la compañía es la traducción en vivo de llamadas, FaceTime y mensajes sin necesidad de estar conectado a internet. Además, cuenta con inteligencia visual para reconocer lo que pasa en la pantalla y así mismo sugerir posibles acciones, entre muchas otras novedades.

iOS 26 introduce una serie de innovaciones en interfaz y seguridad que buscan optimizar la experiencia de los usuarios con dispositivos compatibles. Por eso, mantener actualizado su iPhone es clave para disfrutar de las últimas mejoras y garantizar un entorno seguro y eficiente.

