¿En qué grupo quedó Colombia en el Mundial 2026? Estos son los países que enfrentará la tricolor

La Selección Colombia llega a su séptimo mundial de fútbol, por lo que todos los hinchas están emocionados de ver todo lo que podrá pasar en este torneo. En esta oportunidad, la tricolor se clasificó en el puesto número 13 en el ranking FIFA mundial por lo que hay gran expectativa de saber quiénes serían sus contrincantes.

Después de pasar por unas eliminatorias mundialistas históricas en donde lograron anotar varios goles que quedaron en la memoria de todos los colombianos, la tricolor está lista para ir por esa copa del mundo. Además, en esta oportunidad, tendrá que enfrentar a importantes selecciones que están catalogadas como unas de las más importantes y fuertes en este mundial.

Leer más: La FIFA anunció cuáles son los equipos que tendrán restricciones en el Mundial 2026 ¿Está Colombia?

¿Contra quién se enfrenta Colombia en el Mundial 2026?

Colombia demostró que está lista para poder ganar la Copa del Mundo y, por fin, traer el tan anhelado trofeo al territorio nacional. Por eso, va a contar con equipo de lujo en esta oportunidad, en donde se espera que James Rodríguez sea el gran protagonista con la banda de capitán.

En esta oportunidad, la selección Colombia quedó en el grupo K, junto a las selecciones de Portugal, Uzbekistán y Repechaje. Esto quiere decir que no la tendrá nada fácil en este campeonato. De hecho, se dice que es uno de los grupos más complejos de este campeonato mundialista.

Seguir leyendo: Siga en VIVO el minuto a minuto del sorteo del Mundial 2026 de la FIFA ¿Quién enfrenta a Colombia?

Expertos aseguran que el camino para que Colombia llegue a la copa del mundo no será nada fácil, pero que sin duda tendrá la oportunidad de poder avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, ningún contrincante es menos, lo que quiere decir que se va a tener que esforzar mucho y no bajar la guardia ante ninguno de los rivales.

Por ahora, no se conocen cómo serán los fixtures, pero sí hay algunos detalles sobre las ciudades en donde la tricolor tendrá que enfrentarse para poder conseguir el triunfo. Pues, es importante mencionar que el Mundial 2026 se va a realizar en México, Estados Unidos y Canadá, lo que quiere decir que vienen varios viajes para todas las selecciones.

El 19 de julio se va a conocer al gran ganador del Mundial 2026 en New York, por lo que este será el último partido en donde se conocera cuál será la selección que va a levantar el trofeo.