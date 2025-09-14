¿iPhone 16 Pro o iPhone 17 Pro? Esto es todo lo que debes saber antes de cambiar tu celular

En los últimos días, se hizo el anuncio oficial de la llegada del nuevo Iphone 17, 17 Pro y 17 Pro Max, los nuevos dispositivos móviles de Apple que buscan posicionarse en el mercado y que tienen nuevas funciones que esperan enamorar a todos los fans de iOS. Sin embargo, esto no es tan fácil, teniendo en cuenta que actualmente, aún están disponibles el Iphone 16, 16 Pro y 16 Pro Max, que tienen poco tiempo de uso.

Por eso, si te enamoraste de este nuevo lanzamiento de Apple, pero no sabes cuáles son las diferencias o si esto vale la pena, te damos algunos tips de temas que debes tener en cuenta antes de hacer la compra. Además, hay que tener presente que hay un gran cambio en el precio, por lo que entre el uno y el otro, puede pagar aproximadamente un millón de pesos de más.

Leer más: Así es el iPhone 17 Air, el celular más delgado y eficiente de Apple: precio y características

Iphone 16 Pro o Iphone 17 Pro ¿Cuál es mejor?

Los dos celulares son los más populares en el mercado en la actualidad, por lo que son los dos últimos lanzamientos de Apple que se dieron a conocer a nivel nacional e internacional. Cada una de ellas cuenta con tres cámaras y una frontal. Hay una gran diversidad en capacidad de memoria, por lo que esto depende del presupuesto que tenga cada persona para comprar su nuevo celular.

¿Cuál tiene mejor capacidad?

Esto es algo muy importante a la hora de comprar un nuevo celular, por lo que en el caso del Iphone 16 Pro este va desde los 128 GB, mientras que en el Iphone 17 Pro solo comienza desde 256, por lo que en caso de que busques más memoria, el dispositivo nuevo es la mejor opción.

Seguir leyendo: ¿Cuándo estará disponible iOS 26 en iPhone? Así será el nuevo sistema operativo de Apple

¿Cuál tiene mejor cámara?

En este ítem si vas a encontrar grandes diferencias, en especial en la cámara frontal, en el caso del iPhone 16 Pro, este cuenta con una delantera de 12 MP y en el caso del Zoom óptico, este tiene un X5, que ofrece una mejor grabación a distancia. Pero en el iPhone 17 Pro puede encontrar una cámara en la parte de adelante de 18 MP y en la parte de atrás un teleobjetivo de 48 MP con un zoom de X8, para dar una mejor definición.

¿Cuál tiene mejor batería?

Un aspecto que puede cambiar la decisión que tome en cuanto a la compra del nuevo dispositivo puede ser la duración de la batería. En el caso de iPhone 16 Pro tiene hasta 27 horas de reproducción de video, mientras que el iPhone 17 Pro tiene hasta 31 horas.

Además, las nuevas actualizaciones del iPhone 17 Pro hacen que se recargue la batería a más del 50% en menos de 20 minutos, por lo que esto le da mayor autonomía al dispositivo móvil, en caso de que tenga una emergencia.