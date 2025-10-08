Hora y dónde ver en VIVO Colombia vs. Sudáfrica en los octavos de final del mundial Sub 20

La tricolor quiere seguir haciendo historial en el mundial de fútbol sub-20 que se está realizando en Chile desde hace varias semanas. Por lo que el grupo de César Torres, quiere quedarse con el liderato y así ganar el importante triunfo, para traerlo al territorio nacional.

Por eso, este miércoles ocho de octubre se la juega toda en el partido de octavos de final contra Sudáfrica, en lo que podría ser uno de los partidos más importantes hasta el momento. Así que, después de clasificar en la primera posición del grupo F, tiene que demostrar que tiene todo para continuar a la siguiente fase, para estar cada vez más cerca del juego final.

Hora y dónde ver Colombia vs. Sudáfrica en el mundial Sub-20

Según se dio a conocer en días pasados, el partido de octavos de final de la copa del mundo sub-20 se va a realizar este miércoles 8 de octubre del 2025 desde las 2:30 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca en Maule, Chile. Además, va a tener transmisión en vivo en los canales nacionales Caracol Televisión y RCN, en donde podrás ver en VIVO todo lo que pasa a lo largo de este encuentro deportivo.

En esta oportunidad, el árbitro a cargo será el árabe Khalid Saleh Al Turais, quien ya se ha destacado en varios encuentros pasados. Pero el panorama no es nada fácil, pues la selección Colombia va a tener que darla toda si quiere seguir avanzando, en especial teniendo en cuenta que Sudáfrica también clasificó como uno de los mejores equipos, tras ganarle a Estados Unidos 2-1.

Pero esto no será un impedimento para que la Selección Colombia siga trabajando en seguir con su invicto, pues la defensa del equipo tricolor se ha destacado en los últimos encuentros deportivos, en donde se han encargado de que los resultados vayan a su favor.

Además, tienen claro que quieren superar todo lo que hicieron en el mundial del 2003, en donde quedó eliminada en cuartos de final tras disputar un encuentro contra Argentina.