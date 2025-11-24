Así puede transferir todos sus chats de WhatsApp de Android a iPhone: hay requisitos

Cambiar de Android a iPhone es una decisión sumamente importante para su vida cotidiana. Ambos ecosistemas son claves al manejar un teléfono celular, pero cada vez es más sencillo realizar esta transición.

Ambos sistemas operativos ofrecen varias facilidades, con el objetivo de retener usuarios provenientes de su competencia, como por ejemplo, la posibilidad de pasar sus datos de un teléfono a otro con pocos ajustes.

De hecho, ya es posible transferir todos sus chats de WhatsApp desde Android a iPhone, y aquí les contamos como puede hacerlo, para mostrar las facilidades que brinda actualmente la tecnología.

¿Cómo pasar sus chats de WhatsApp desde Android a iPhone?

Los chats de WhatsApp son uno de los elementos más valiosos dentro de la tecnología para los seres humanos. Miles de personas acumulan una gran cantidad de momentos inolvidables y datos personales en estos apartados.

Claramente al cambiar de teléfono celular es clave mantener estos elementos, razón por la cual cada vez más compañías ofrecen la posibilidad de transferir dichos datos de un dispositivo a otro.

Aunque parezcan polos completamente opuestos, esto es posible entre Android y iPhone, aunque, se deben cumplir con algunos requisitos a considerar.

Estos son:

1- El sistema operativo debe ser posterior a Android 5 o Android OS Lollipop o SDK 21. El de iPhone debe ser posterior al iOS 15.5.

2- Se debe instalar la aplicación ‘Trasladas a iOS’ en su Android, no se permite otra app.

3- Ambos dispositivos deben tener la versión más reciente de WhatsApp.

4- En el iPhone debe usar el mismo número de teléfono celular que en el dispositivo anterior.

5- Ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red, y recomendablemente a una fuente de energía.

Una vez compruebe que cumple con estos requisitos, podrá abrir la aplicación de ‘Trasladar a iOS’, allí podrá emparejar ambos celulares con un código que se le indicará.

Luego de seguir las instrucciones podrá elegir ‘Transferir datos’ y luego el apartado de WhatsApp. Allí se le guiará a completar este proceso en su totalidad.

Cabe aclarar que una vez que esto se lleve a cabo por completo, no se guardarán los datos en la nube, al menos hasta que haga una copia de seguridad con iCloud.

Finalmente, WhatsApp aclara que no tiene acceso a los datos transferidos, y los mismos también permanecerán en el Android, al menos hasta que se borre la aplicación.