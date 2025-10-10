Hora y dónde ver el partido de Colombia vs. México en los amistosos antes del Mundial 2026

La Selección Colombia va a dar a conocer un poco de lo que será su actuación antes de llegar al Mundial de la FIFA 2026. Por lo que el próximo sábado 11 de octubre del 2025 van a jugar su primer encuentro amistoso antes de llegar a la Copa del Mundo. En esta oportunidad, se van a enfrentar contra México, en lo que podría mostrar cómo está el equipo actualmente

Néstor Lorenzo ya dio a conocer los nombres de los encargados de ganar este encuentro deportivo, por lo que los ojos de cientos de personas están sobre el seleccionado nacional para saber cómo se están preparando para enfrentar este nuevo campeonato. En esta oportunidad, el equipo va a estar a cargo de James Rodríguez, quien es el capitán encargado de demostrar que tiene todo para poder ganar estos encuentros amistosos.

Hora y dónde ver Colombia vs. México, en el amistoso de la FIFA 2026

Colombia clasificó a la Copa del Mundo en uno de los puestos más altos con una puntuación que nadie se podía imaginar. Por lo que hay una gran expectativa respecto a lo que será este encuentro, con un equipo que nunca tuvieron que enfrentar durante las eliminatorias.

El primer partido amistoso de la FIFA 2026 es entre Colombia vs. México este sábado en el estadio AT&T de Arlington, en Texas, Estados Unidos. Seguido de esto, viene un nuevo encuentro el martes 14 de octubre, en donde Colombia va a enfrentar a Canadá en el Reb Bull Arena de New Jersey.

En esta oportunidad hay varias novedades en el encuentro, entre ellos Camilo Vargas, Yerry Mina, Jhon Arias y John Cordoba. Algunos de ellos por lesión, mientras que otros por decisión del técnico, quien no quiso desgastar a algunos de los jugadores que juegan al otro lado del mundo.

El partido de Colombia vs. México se va a celebrar el próximo sábado 11 de octubre del 2025 desde las 8:00 p.m. y la transmisión oficial se hará en televisión abierta por el canal Caracol y RCN, mientras que por internet puede acceder a la página web de estos canales o a la aplicación de Ditu, para seguir el minuto a minuto.

Pero este no es el único encuentro importante, ya que en horas de la tarde, a las 3:.00 p.m., la Selección Colombia Sub-20 se va a enfrentar contra España en el partido de cuarto de final del Mundial Sub-20 de Chile. Un partido que le podría dar paso a la tricolor a la siguiente ronda, estando cada vez más cerca de la final.