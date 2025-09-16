iOS 26 llega con cambios importantes: lista completa de iPhones NO compatibles y cómo instalarlo

Después de meses cargados de filtraciones, teorías y rumores que inundaron redes sociales y sitios especializados, Apple finalmente lanzó de manera oficial iOS 26 el pasado 15 de septiembre. La esperada actualización ya comenzó a llegar a millones de usuarios en todo el mundo, marcando un nuevo capítulo en la evolución del sistema operativo de la compañía

Sin embargo, no todo son buenas noticias: no todos los modelos podrán disfrutar de esta nueva versión, lo que ha generado decepción en parte de la comunidad. Una de las primeras dudas que surgieron tras el anuncio oficial fue si todos los modelos de iPhone recibirían esta nueva versión del sistema operativo. La respuesta es no.

¿Qué dispositivos no son compatibles con el iOS26?

Apple ha excluido de la actualización a los iPhone XR, iPhone XS y iPhone XS Max, todos lanzados en 2018 y de ahí hacía atrás. El motivo detrás de esta decisión es que estos dispositivos ya no cuentan con el hardware necesario para correr con fluidez las funciones avanzadas de iOS 26.

La decisión se debe en gran parte a que su procesador no es lo suficientemente potente para soportar las nuevas funciones que trae consigo el nuevo sistema operativo. Ante esto, Apple ha dejado claro que prefiere preservar la experiencia del usuario antes que forzar una actualización que podría comprometer el rendimiento.

¿Cómo descargar el iOS26?

Quienes sí cuenten con un modelo compatible pueden realizar la actualización fácilmente. Solo es necesario acceder al menú de Ajustes, tocar en General y luego seleccionar Actualización de Software. Cabe destacar que, debido al despliegue simultáneo de iOS 18.7, es posible que esta última versión aparezca primero en la lista. Si ese es el caso, simplemente deslice hacia abajo hasta encontrar iOS 26.

Una vez que encuentre la opción, el proceso de instalación puede tardar entre 15 y 20 minutos, aunque esto dependerá de factores como el modelo del iPhone, la versión previa instalada o incluso el espacio disponible. Es importante mantener el dispositivo cargado o conectado al cargador durante la actualización para evitar interrupciones inesperadas.

Para muchos usuarios, iOS 26 representa una transformación significativa en cuanto a personalización, seguridad y eficiencia. Aunque Apple no ha revelado todas las funciones a detalle, los primeros reportes destacan mejoras en el rendimiento del sistema, una interfaz más dinámica y nuevas herramientas pensadas para optimizar la experiencia diaria.

iOS 26 llega como una evolución necesaria y cargada de mejoras, pero también marca el fin del soporte para algunos modelos que fueron icónicos en su momento. Si su iPhone quedó fuera de esta nueva era, puede ser el momento ideal para evaluar una actualización de hardware. Por el contrario, si su modelo está en la lista de compatibles, es hora de aprovechar todo lo nuevo que Apple ha preparado.