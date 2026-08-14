¿Luis Suárez al Barcelona? El colombiano podría tener un fichaje histórico: esto se sabe

Luis Javier Suárez es, sin lugar a dudas, una de las grandes estrellas del fútbol de Colombia en la actualidad. Este delantero ha brillado de manera destacada, sobre todo por la notable cantidad de goles que ha anotado en el Sporting Club de Portugal.

Este atacante se ha convertido en una auténtica estrella en el país luso, pero, además ha levantado el interés de una gran cantidad de clubes históricos de Europa.

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De hecho, uno de ellos estaría en etapa de negociación por este atacante, y se trata de, nada más y nada menos que, el Fútbol Club Barcelona, uno de los equipos más grandes de España y el continente.

Suárez podría estar cercano a un cambio de aires, y aquí les contamos todo lo que se sabe hasta el momento de esta posibilidad.

¿Luis Suárez al Barcelona? El colombia estaría cerca de tener un fichaje histórico

Luis Javier Suárez tuvo una temporada histórica en el Sporting Club de Portugal. El ariete colombiano consiguió acumular 38 goles y 9 asistencias durante 53 partidos.

Claramente este fue uno de los registros más grandes del continente, gracias a la potencia con la que destacó este delantero.

Esto le permitió ser uno de los delanteros principales de la Selección Colombia durante la reciente Copa Mundial de la FIFA 2026. Pero, también le serviría para cambiar de club.

Según reveló Fabrizio Romano, periodista especializado en el mundo de las transferencias este 14 de agosto, el nombre de Suárez se deslizó sobre la carpeta del Barcelona, que busca un 9 titular.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen.



Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist.



Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

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Luego de la salida de Robert Lewandowski y Ferrán Torres, el equipo ‘culé’ buscaría completar su ofensiva con el colombiano.

De acuerdo con Romano, el colombiano es una opción, en caso de que el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona no ocurra. Sin embargo, el propio periodista italiano aclara que esta es una negociación compleja, debido a la importancia que posee Suárez en el Sporting de Portugal.

🚨🔵🔴 EXCLUSIVE: Barcelona consider Sporting striker Luis Suárez among options — if Julián Álvarez deal doesn’t happen.



Not easy as key player for Sporting but part of Barça shortlist.



Barça will only consider Suárez/more options from next week — if Julián deal is still off. pic.twitter.com/LFPEuCW056 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

Esta posibilidad se evaluaría la próxima semana, por lo que los amantes del fútbol europeo deberán estar atentos. Aun no se han hablado de ofertas, ni de posibles cifras monetarias por el pase del atacante, aunque su cláusula de rescisión sería de 80 millones de euros.