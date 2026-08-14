La Selección Colombia anunció gran donación al país por terremoto del 10 de agosto: “la familia del fútbol no puede estar ausente”

Colombia vive horas de emergencia en los últimos días. El país se ha visto duramente afectado, luego de un fuerte terremoto de 7.4 vivido el pasado 10 de agosto, con varios territorios en situación de notable gravedad.

Lugares como Chocó, Pereiram, Manizales o Cali han sufrido las consecuencias de este sismo, tanto en construcciones como en lamentables perdidas humanas.

Tras este lamentable hecho, varios famosos y colectivos nacionales se han puesto a la obra para ayudar a los más necesitados, tanto con donaciones, como con voluntariados.

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De hecho, la Selección Colombia se unió este 13 de agosto con una gran donación, en conjunto con CONMEBOL, y aquí les contamos los detalles.

La Selección Colombia anunció gran donación por terremoto del 10 de agosto

A través de sus redes sociales, este 13 de agosto la Selección Colombia brindó un mensaje de apoyo al país frente a los hechos ocurridos en las últimas horas. La ‘tricolor’ dio una motivación al país por lo ocurrido el pasado 10 de agosto.

La Federación Colombiana de Fútbol se unió a CONMEBOL para dar una donación total de 1 millón de dólares destinado especialmente a reconstruir lo destruido por el terremoto.

A través de un comunicado, el máximo ente del fútbol en Colombia reveló lo siguiente:

“La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anuncian de manera conjunta la donación de 1.000.000 de dólares (USD) destinados a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente al territorio colombiano.

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En momentos de dolor como este, la familia del fútbol no puede estar ausente, debe mantenerse unida y fiel al compromiso social que caracteriza al deporte en la región. Por este motivo, ambas instituciones unen esfuerzos para extender una mano solidaria al pueblo colombiano en este momento de extrema dificultad” escribió la FCF.

Los jugadores se han hecho presentes

Este aporte se suma al de varios de sus cracks. Jugadores de la talla de Jhon Arias, Jhon Córdoba, James Rodríguez o Luis Díaz se han hecho presente en estos momentos de dificultad con donaciones, tanto individuales, como a través de fundaciones.

Sin lugar a dudas, el balompié nacional se ha hecho presente, con una ayuda necesaria para el país luego de la grave tragedia vivida el pasado lunes.