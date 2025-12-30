¿Luis Díaz o Daniel Muñoz? Estos son los jugadores colombianos que cierran el 2025 con mayor valor en el mercado

Luis Díaz y Daniel Muñoz han sido dos de los fútbolistas más destacados de este 2025 en el mundo del balompié. Ambos colombianos han demostrado un gran talento, y una capacidad brillante para cambiar partidos desde la cancha.

Por un lado, esto les ha permitido ganar reconocimiento y rédito económico. Pero, por otro, esto también ha permitido que su valor dentro del mercado deportivo suba de forma notable.

Por ello, aquí les tenemos una lista de los jugadores colombianos que cierran este 2025 con una cotización más alta, gracias a su rendimiento en la cancha.

Luis Díaz y los jugadores colombianos con más valor en 2025

El 2025 ha sido un año sumamente movido para los colombianos en materia de fútbol. Varios han cambiado de aire, y otros incluso han logrado mayor reconocimiento por parte de los fanáticos.

Uno de los que consiguió un cambio en su panorama fue Luis Díaz. Luego de no llegar a un acuerdo para el aumento salarial, el extremo salió del Liverpool y se convirtió en nuevo jugador del Bayern Munich.

El colombiano de hecho se volvió el jugador colombiano con mayor cotización del fútbol a nivel mundial, con un valor sumamente alto, de acuerdo con Transfermarkt, portal especializado en el mundo de las transferencias deportivos.

A su par se suma Jhon Jáder Durán. Si bien el delantero no ha tenido un año del todo positivo dentro del mundo del fútbol, su juventud le permite seguir siendo de los más caros del país.

Similar es el caso de Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace, quien es el tercero de la lista, y que ha aumentado su valor gracias a actuaciones brillantes.

De acuerdo con el portal previamente mencionado, la lista completa de jugadores colombianos con mayor cantidad de valor de mercado se presenta de la siguiente manera:

1- Luis Díaz – 82 millones de euros

2- Jhon Jáder Durán – 38 millones de euros

3- Daniel Muñoz – 32 millones de euros

4- Jhon Lucumí – 29 millones de euros

5- Richard Ríos – 26 millones de euros

6- Luis Suárez – 26 millones de euros

7- Davinson Sánchez – 21 millones de euros

8- Cucho Hernández – 21 millones de euros

9- Jhon Arias – 18 millones de euros

10- Yáser Asprilla – 14 millones de euros