¿Cuánto vale Luis Suárez? Este es el precio de uno de los colombianos más goleadores del momento

Luis Javier Suárez ha sido uno de los delanteros más destacados de Europa en los últimos meses. El colombiano ha conseguido una cantidad importante de goles, y también destacar en el viejo continente con su talento.

El atacante que milita en el Sporting de Lisboa ha brillado tanto en la liga de Portugal, como también en la Champions League, con varios tantos claves.

Más noticias: ¿Quién es Luis Suárez? El futbolista colombiano que marcó 4 goles frente a Venezuela

Por supuesto, esto ha implicado un aumento notable de su precio en los últimos meses, y aquí les contamos cual sería su valor actual de mercado.

¿Cuánto vale Luis Suárez?

Luis Suárez fue uno de los delanteros más brillantes de la Selección Colombia en los meses finales del 2025. El atacante consiguió gran reconocimiento, luego de una actuación brillante contra Venezuela.

En aquel partido, Suárez consiguió anotar 4 goles en un partido, lo que le permitió obtener aplausos tanto en el continente, como en el mundo general del fútbol.

Para ese momento, Luis Suárez ya militaba en el Sporting de Portugal, y destacó como uno de los delanteros más brillantes de Sudamérica.

Aunque esta actuación fue la que le ha ganado mayor cantidad de aplausos, hubo otra actuación puntual que lo posicionó como un delantero notable.

Esta fue en la Champions League el 20 de enero. En dicha fecha, el Sporting venció al Paris Saint-Germain, gracias a 2 goles de Luis Suárez.

El colombiano consiguió un doblete, que le permitió completar una cifra de 4 goles en la primera fase de la Champions League.

Por supuesto, esto ha emocionado a miles de fanáticos, y también a otros equipos de Europa, quienes podrían interesarse por los servicios del delantero.

Más noticias: Estos son los colombianos con más goles en el fútbol europeo; Luis Suárez entró en la lista

De acuerdo con Transfermarkt, sitio especializado en fichajes futbolísticos, Luis Suárez posee un costo de 22 millones de euros, costo que tendrían que pagar otros clubes si quisieran conseguir la ficha del colombiano.

Por el momento, esta temporada del colombiano se terminará en el Sporting de Lisboa, aunque su futuro podría cambiar, sobre todo después del Mundial de 2026, para el que se perfila a ser convocado.

¿Cuándo vuelve a jugar?

Si desea ver jugar al colombiano Luis Suárez en vivo, les contamos que su siguiente partido es uno de los más importantes del año.

El Sporting de Lisboa se medirá al Porto, su gran y clásico rival de Portugal. Este partido se llevará a cabo este mismo 3 de marzo a las 3:45 p.m.