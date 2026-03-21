¿Luis Díaz no irá a la convocatoria de la Selección Colombia? Técnico del Bayern pondría condiciones

El pasado jueves 19 de marzo se dio a conocer la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos contra Francia y Croacia el jueves 26 y el domingo 29 de marzo del 2026 en Estados Unidos, en donde Luis Díaz en protagonista. Estos serían los dos partidos amistosos, preparatorios para ver cómo están actualmente las selecciones para enfrentar a sus próximos rivales en lo que sería el Mundial de la FIFA.

Uno de los jugadores convocados es Luis Díaz, una de las estrellas actuales del Bayern Munich, quien hace parte de los futbolistas claves para poder enfrentar al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, también es una pieza clave para la tricolor, en donde quieren que se siga destacando, marque y pueda dar un panorama positivo para todo lo que viene en las próximas semanas.

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¿Luis Díaz no estaría en la convocatoria de la Selección Colombia?

Este es uno de los mejores momentos del Guajiro a lo largo de su carrera como futbolista; está marcando con su equipo actual y no solo eso, sino que es uno de los que más tiene asistencias. Por eso, tanto la tricolor como el Bayern Múnich lo quieren para seguir sumando puntos en los torneos y ganar partidos.

Durante días pasados, después de que se diera a conocer la convocatoria de la Selección Colombia, el técnico del Bayern Munich habló sobre todo lo que esto significaba para los equipos. De hecho, hizo énfasis en su preocupación por las posibles lesiones que se pueden presentar después de esta fecha FIFA de amistosos.

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Para el 2025, en el mes de marzo, cuando los jugadores del Bayern viajaron a la fecha FIFA de marzo, muchos resultaron lesionados. Así que al volver al club en Alemania, tuvieron que recibir asistencia médica y varios se quedaron muchas semanas por fuera de las canchas, como fue el caso de Alphonso Davies, quien se rompió los ligamentos de su rodilla y pasó por un largo periodo de recuperación.

Vincent Kompany está un poco más tranquilo teniendo en cuenta que en esta oportunidad son solo partidos amistosos; pese a eso, pidió a los entrenadores que sus jugadores no jueguen ambos partidos con el fin de evitar sobrecargas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto ahora será decisión de Néstor Lorenzo y la forma en la que se plantea cada partido.

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Por ahora, Luis Díaz tendría todo listo para llegar a la Selección Colombia, siguiendo tanto las instrucciones que le dio su club, como las que tenga el profesor de la tricolor. Además, se espera que todos los jugadores, puedan seguir avanzando en sus torneos actuales sin problema, con el fin de prepararse para el Mundial de la FIFA 2026.