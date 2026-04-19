¡Luis Díaz es campeón de la Bundesliga en Alemania! Esta es la cantidad de títulos del colombiano

Luis Díaz vivió un día histórico con el Bayern Munich este 19 de abril. El colombiano se consagró campeón de la Bundesliga por primera vez, luego de que el equipo bávaro derrotara al Stuttgart en condición de local.

Si bien el club dirigido por Vincent Kompany ha conquistado en varios campeonatos en fila, este es el primero con la presencia de Luis Díaz en su escuadrón.

El colombiano suma un nuevo rofeo a sus vitrinas, y por ello, aquí les contamos cuantos títulos acumula y las posibles nuevas conquistas que afronta la estrella ‘cafetera’.

Una nueva consagración para el Bayern Munich y Luis Díaz

Sin lugar a dudas, en los últimos años, el Bayern Munich ha sido el equipo más dominante del fútbol en Alemania. El equipo bávaro ha ganado la Bundesliga en la gran mayoría de las últimas 15 ediciones de este torneo.

En este 2025-2026 no fue la excepción, sobre todo con un dominio que se sostuvo de principio a fin. Logró una gran cantidad de puntos de ventaja, y una artillería envidiable conformada por Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

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El colombiano fue clave en este título, sobre todo con una gran aportación con goles y asistencias en varios partidos que firman su mejor campaña en el fútbol europeo en los últimos años.

Con este título, el colombiano suma una nueva conquista a un palmarés que es cada vez más profundo. Díaz ya tiene 16 trofeos. Estees el segundo con el Bayern Munich, siendo el primero de liga.

El trofeo se suma a 5 con el Liverpool, 5 con el Oporto y 4 con el Junior de Barranquilla. Estos son títulos que lo sitúan como un jugador con una carrera bastante laureada.

Por el momento el colombiano se enfocará en el cierre de su temporada con el Bayern Munich, con el que aun puede conseguir 2 conquistas más: la DFB Pokal en pocos días, y la UEFA Champions League, donde se encuentra en la instancia de semifinales.

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Luego de esto, Luis Díaz irá a por un trofeo mayor, cuando se disponga a jugar la Copa del Mundo con la selección Colombia desde el 17 de junio, frente al combinado de Uzbekistán, en lo que será su primera participación en un Mundial de la FIFA.