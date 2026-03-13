¿Cuándo empieza la Copa Libertadores 2026? Estos son los equipos que representan a Colombia

La Copa Libertadores 2026 empieza a calentar los motores. Después de definir finalmente a sus 32 equipos de la fase de grupos, esta competencia llega una vez más, con la ambición de coronar al rey del balompié en el continente sudamericano.

Esta icónica competencia volverá a dejar grandes emociones, sobre todo con 3 equipos que representarán a Colombia de cerca.

Para que no se pierda ni un detalle, aquí les revelamos cuando iniciará la Copa Libertadores, y todas las emociones que permitirán vivir a los fanáticos de del balompié en el continente.

Estos son todos los equipos clasificados a la Copa Libertadores

La Copa Libertadores ha sido uno de los torneos de los últimos años en el mundo del balompié. Esta competencia ha logrado coronar a grandes clubes del fútbol en Sudamérica, gracias a varios equipos brillantes que han demostrado su talento.

En el caso del 2025, la máxima corona se la llevó el Botafogo. Sin embargo, el equipo brasileño no hará parte de esta competencia, por lo que el título irá para un nuevo club.

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El pasado 12 de marzo se definió la lista completa de contendientes, luego de que el Independiente Medellín derrotará a Juventud de Uruguay, por un marcador de 2-1.

Frente a esto, la lista completa de participantes marcha de la siguiente manera:

1- Always Ready (Bolivia)

2- Barcelona SC (Ecuador)

3- Boca Juniors (Argentina)

4- Bolívar (Bolivia)

5- Cerro Porteño (Paraguay)

6- Coquimbo Unido (Chile)

7- Corinthians (Brasil)

8- Cruzeiro (Brasil)

9- Cusco FC (Perú)

10. Deportivo Independiente Medellín (Colombia)

11- Deportes Tolima (Colombia)

12- Deportivo La Guaira (Venezuela)

13- Estudiantes LP (Argentina)

14- Flamengo (Brasil)

15- Fluminense (Brasil)

16- Independiente del Valle (Ecuador)

17- Independiente Rivadavia (Argentina)

18- Independiente Santa Fe (Argentina)

19- Junior de Barranquilla (Colombia)

20- Lanús (Argentina)

21- Libertad (Paraguay)

22- Liga de Quito (Ecuador)

23- Mirassol (Brasil)

24- Nacional (Uruguay)

25- Palmeiras (Brasil)

26- Peñarol (Uruguay)

27- Platense (Argentina)

28- Rosario Central (Argentina)

29- Sporting Cristal (Perú)

30- Universidad Católica (Chile)

31- Universidad Central (Venezuela)

32- Universitario (Perú)

¿Cuándo empieza?

Una vez completada la etapa de clasificación, la CONMEBOL definirá el orden de los grupos, a partir del tradicional sorteo. Este tendrá lugar el próximo 19 de marzo, con lo que será una ceremonia que se daría sobre las 6:00 p.m. de Colombia.

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En lo que se refiere al inicio de este torneo, el primer choque tendría lugar el 7 de abril, por lo que la emoción de los hinchas es total.