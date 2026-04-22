Bayer Leverkusen vs Bayern Munich: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en la Copa Alemana

Bayer Leverkusen vs Bayern Munich será un partido lleno de emociones para Luis Díaz y los fanáticos del fútbol en Europa. Luego de coronarse campeón de la Bundesliga, el colombiano buscará un nuevo título en Alemania.

El ‘guajiro’ se enfrentará al gran cierre de la DFB Pokal, la copa de Alemania, donde buscará alzar un nuevo trofeo con el equipo bávaro.

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Para ello, deberá derrotar a un gran nivel de peso, como es el caso del Bayer Leverkusen, y para que no se lo pierda, aquí les contamos todos los detalles de este cotejo.

Luis Díaz busca un nuevo título en Alemania

El pasado fin de semana fue de festejos para el Bayern Munich y Luis Díaz. El colombiano logró un nuevo título, luego de que su club se consagrara como el gran campeón de la liga en Alemania con varias jornadas de anticipación.

Díaz fue clave en este título, gracias a su gran cantidad de aporte en goles, incluidos tantos y también asistencias que permitieron conseguir puntos brillantes.

Aun así, la competencia no se detiene para el Bayern Munich, y este 22 de abril buscará un nuevo trofeo para sus vitrinas.

El equipo bávaro chocará ante el Bayer Leverkusen, en las semifinales de este segundo paso para un ambicioso triplete buscado por el equipo de Munich.

Los dirigidos por Vincent Kompany chocarán con su rival en esta fase, para poder llegar a otra definición que buscará conseguir un segundo trofeo en este año que ha dejado grandes emociones para los fanáticos de este club.

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En la segunda semifinal de esta competencia, se enfrentarán Stuttgart y Freiburg. En este segundo choque se definirá al otro finalista que se medirá al ganador entre Leverkusen y Bayern Munich.

Se espera que la final se juegue sobre el 23 de mayo de este 2026, en el Olympiastadion de Berlin, en una instancia totalmente imperdible.

Hora y dónde ver EN VIVO Bayer Leverkusen vs Bayern Munich

Si desea disfrutar de este encuentro, les contamos que está pautado para este 22 de abril, a partir de la 1:45 p.m.

La transmisión oficial de este encuentro puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN y Disney+ si tiene una suscripción para esta plataforma de ‘streaming’.