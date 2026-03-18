Cómo va tabla de goleadores Champions League 2025-2026: Colombiano en top 20 y no es Luis Díaz

La Champions League volvió a dejar gran cantidad de emociones durante esta semana. Después de mucha espera, la increíble competencia del balompié europeo completo sus clasificados a cuartos de final.

Equipos de la talla de Real Madrid o Paris Saint-Germain consiguieron eliminar a sus contrincantes, y avanzar rumbo a esta competición que entrega la máxima corona del balompié en Europa.

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Estos partidos dejaron movimientos en el cuadro de eliminatoria, pero también en la tabla de goleadores de esta icónica competencia. Por ello, aquí se lo presentamos.

Así va la tabla de goleadores de la Champions League 2025-26

Para nadie es un secreto que la Champions League genera una cantidad enorme de emociones en cada una de sus ediciones. Grandes equipos del fútbol europeo dejan todo sobre la cancha para ganar esta competencia.

En este caso, la corona es defendida por el Paris Saint-Germain, aunque varios equipos se esfuerzan por destronar a este campeón, en una competencia que se disfruta al rojo vivo.

Durante el desarrollo de esta edición de 2025-26 varios colombianos han brillado. Uno de ello es, por supuesto, Luis Díaz, aunque, no ha sido el único.

En esta competencia también ha dicho presente otro talento imperdible del país, como es el caso de Camilo Durán. Este delantero destacó gracias a su talento, e incluso, figura entre los máximos goleadores de este torneo, a pesar de que su club, el Qarabag, ya está eliminado.

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Similar es el caso de Luis Suárez, quien también figura en el ranking, aunque si continúa en competencia actualmente con el Sporting de Lisboa.

La tabla de los mejores artilleros de este torneo en su edición 2025-26 marcha de la siguiente manera:

1- Kylian Mbappé (Real Madrid) – 13 goles

2- Anthony Gordon (Newcastle United) – 10 goles

3- Erling Haaland (Manchester City) – 8 goles

4- Harry Kane (Bayern Munich) – 8 goles

5- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) – 7 goles

6- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 7 goles

7- Victor Osimhen (Galatasaray) – 7 goles

8- Vitinha (Paris Saint-Germain) – 6 goles

9- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) – 6 goles

10- Harvey Barnes (Newcastle United) – 6 goles

11- Gabriel Martinelli (Arsenal) – 6 goles

12- Vinicius Junior (Real Madrid) – 5 goles

13- Kasper Høgh (Bodo/Glimt) – 5 goles

14- Folarin Balogun (Monaco) – 5 goles

15- Luis Suárez (Sporting de Lisboa) – 5 goles

16- Camilo Durán (Qarabag) – 5 goles

17- Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) – 5 goles

18- Marcus Rashford (Barcelona) – 5 goles

19- Fermín López (Barcelona) – 5 goles

20- Gorka Guruzeta (Athletic Club de Bilbao) – 5 goles