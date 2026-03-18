Cómo va tabla de goleadores Champions League 2025-2026: Colombiano en top 20 y no es Luis Díaz
La Champions League 2025-2026 ha contado con varios artilleros que han brillado con goles de gran importancia.
La Champions League 2025-2026 ha contado con varios artilleros que han brillado con goles de gran importancia.
La Champions League volvió a dejar gran cantidad de emociones durante esta semana. Después de mucha espera, la increíble competencia del balompié europeo completo sus clasificados a cuartos de final.
Equipos de la talla de Real Madrid o Paris Saint-Germain consiguieron eliminar a sus contrincantes, y avanzar rumbo a esta competición que entrega la máxima corona del balompié en Europa.
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Estos partidos dejaron movimientos en el cuadro de eliminatoria, pero también en la tabla de goleadores de esta icónica competencia. Por ello, aquí se lo presentamos.
Para nadie es un secreto que la Champions League genera una cantidad enorme de emociones en cada una de sus ediciones. Grandes equipos del fútbol europeo dejan todo sobre la cancha para ganar esta competencia.
En este caso, la corona es defendida por el Paris Saint-Germain, aunque varios equipos se esfuerzan por destronar a este campeón, en una competencia que se disfruta al rojo vivo.
Durante el desarrollo de esta edición de 2025-26 varios colombianos han brillado. Uno de ello es, por supuesto, Luis Díaz, aunque, no ha sido el único.
En esta competencia también ha dicho presente otro talento imperdible del país, como es el caso de Camilo Durán. Este delantero destacó gracias a su talento, e incluso, figura entre los máximos goleadores de este torneo, a pesar de que su club, el Qarabag, ya está eliminado.
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Similar es el caso de Luis Suárez, quien también figura en el ranking, aunque si continúa en competencia actualmente con el Sporting de Lisboa.
La tabla de los mejores artilleros de este torneo en su edición 2025-26 marcha de la siguiente manera:
1- Kylian Mbappé (Real Madrid) – 13 goles
2- Anthony Gordon (Newcastle United) – 10 goles
3- Erling Haaland (Manchester City) – 8 goles
4- Harry Kane (Bayern Munich) – 8 goles
5- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) – 7 goles
6- Julián Álvarez (Atlético de Madrid) – 7 goles
7- Victor Osimhen (Galatasaray) – 7 goles
8- Vitinha (Paris Saint-Germain) – 6 goles
9- Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) – 6 goles
10- Harvey Barnes (Newcastle United) – 6 goles
11- Gabriel Martinelli (Arsenal) – 6 goles
12- Vinicius Junior (Real Madrid) – 5 goles
13- Kasper Høgh (Bodo/Glimt) – 5 goles
14- Folarin Balogun (Monaco) – 5 goles
15- Luis Suárez (Sporting de Lisboa) – 5 goles
16- Camilo Durán (Qarabag) – 5 goles
17- Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) – 5 goles
18- Marcus Rashford (Barcelona) – 5 goles
19- Fermín López (Barcelona) – 5 goles
20- Gorka Guruzeta (Athletic Club de Bilbao) – 5 goles
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