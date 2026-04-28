PSG vs Bayern Munich: hora y dónde ver EN VIVO a Luis Díaz en semifinales de Champions League

Luis Díaz será uno de los grandes protagonistas del gran cotejo central de la Champions League, con un choque imperdible entre PSG y Bayern Munich. Grandes figuras dirán presente en la cancha y buscarán adelantar a su equipo rumbo a la final de este torneo.

Luego de superar varios escollos de nivel notable en este gran torneo europeo, alemanes y franceses se medirán en un choque imperdible para buscar una nueva ‘orejona’.

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Si no quiere perderse ninguna de las emociones de este encuentro, aquí les contamos todos los detalles de este cotejo, incluida su hora y dónde verlo.

Así llegan ambos equipos a semifinales

Para nadie es un secreto que, Bayern Munich y Paris Saint-Germain son dos de los clubes más grandes y resaltantes del fútbol europeo. Ambos equipos han protagonizado gestas absolutamente brillantes en cancha.

Los parisinos son los actuales defensores del máximo título europeo, y buscarán repetir en esta edición, con un gran nivel de fútbol que ya ha quedado demostrado.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega a esta fase luego de haber derrotado de forma aplastante al Liverpool en los cuartos de final.

Sin embargo, si quiere revalidar su título como un grande, el PSG deberá volver a vencer a un grande, como es el caso del Bayern Munich.

El club alemán logra llegar a semifinales con el vigor obtenido tras haber derrotado al Real Madrid. El equipo de Vincent Kompany obtuvo un triunfo histórico con dos actuaciones pletóricas de Luis Díaz y Michael Olise.

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Estos dos gigantes chocarán en estas semifinales con la ambición de convertirse en los nuevos finalistas de este torneo. Cabe recordar que del otro lado de la llave quienes buscan su pase a la gran final son el Arsenal y el Atlético de Madrid.

El partido que entregue el trofeo de la UEFA Champions League está pautado para llevarse a cabo el próximo 30 de mayo, desde el Puskás Arena de Hungría.

Hora y dónde ver el PSG vs Bayern Munich de Luis Díaz

Si desea ver este encuentro, les contamos que puede hacerlo este mismo 28 de abril, a partir de las 2:00 p.m. de Colombia.

La transmisión oficial de este choque puede ser disfrutada a través de las señales de ESPN y Disney+.