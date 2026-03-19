Así quedó la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos antes del Mundial 2026
Estos son los jugadores que van a jugar los dos partidos amistosos de la Selección Colombia en la preparación al mundial 2026.
Estos son los jugadores que van a jugar los dos partidos amistosos de la Selección Colombia en la preparación al mundial 2026.
Falta menos de una semana para que la Selección Colombia juegue su primer partido del 2026, en esta oportunidad, serán los dos amistosos preparatorios con los que quiere mostrar todo lo que se viene para el Mundial 2026. Por eso, el profesor Néstor Lorenzo, ya dio a conocer la convocatoria oficial de la tricolor para enfrentar a Croacia el Jueves 26 de marzo y a Francia el domingo 29.
En esta oportunidad, no hay muchas novedades respecto a quienes fueron los jugadores llamados a la Selección Colombia, pues muchos de ellos han vestido la camiseta en varias oportunidades. Sin embargo, hay varias novedades, en especial hablando de los arqueros que van en esta oportunidad, dejando por fuera a uno de los más polémicos.
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En esta oportunidad se queda por fuera Kevin Mier, quien no viene de una gran temporada y en varias ocasiones recibió fuertes criticas por parte de expertos en fútbol. Otros de los deportista que no logró llegar a vestir la camiseta tricolor, es Marino Hinestroza, quien se encuentra en Brasil, pero no ha tenido muchos minutos
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