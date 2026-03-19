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Selección Colombia | Photo by Marcelo Endelli/Getty Images

Así quedó la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos antes del Mundial 2026

Estos son los jugadores que van a jugar los dos partidos amistosos de la Selección Colombia en la preparación al mundial 2026.

Daniela González

Falta menos de una semana para que la Selección Colombia juegue su primer partido del 2026, en esta oportunidad, serán los dos amistosos preparatorios con los que quiere mostrar todo lo que se viene para el Mundial 2026. Por eso, el profesor Néstor Lorenzo, ya dio a conocer la convocatoria oficial de la tricolor para enfrentar a Croacia el Jueves 26 de marzo y a Francia el domingo 29.

En esta oportunidad, no hay muchas novedades respecto a quienes fueron los jugadores llamados a la Selección Colombia, pues muchos de ellos han vestido la camiseta en varias oportunidades. Sin embargo, hay varias novedades, en especial hablando de los arqueros que van en esta oportunidad, dejando por fuera a uno de los más polémicos.

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Convocatoria oficial de la Selección Colombia

Arqueros

  • Álvaro Montero – Vélez Sarfield de Argentina
  • Camilo Vargas – Atlas FC de México
  • David Ospina – Atlético Nacional de Colombia

Defensas

  • Jhon Lucumí – Bologna FC de Italia
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace de Inglaterra
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray de Turquia
  • Deiver Machado – FC Nantes de Francia
  • Juan David Cabal – Juventus de Italia
  • Johan Mojica – RCD Mallorca de España
  • Santiago Arias – C.A Independiente de Argentina
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers FC de Inglaterra

Volantes

  • Jeferson Lerma – Crystal Palace de Inglaterra
  • James Rodríguez – Minnesota United FC de Estados Unidos
  • Jhon Arias – SE Palmeiras de Brasil
  • Kevin Castaño – River Plate de Argentina
  • Jaminton Campaz – Rosario Central de Argentina
  • Juan Fernando Quintero – River Plate de Argentina
  • Jorge Carrascal – Flamengo de Brasil
  • Richard Ríos – S.L Benfica de Portugal
  • Gustavo Puerta – Racing de Santander de España

Delanteros

  • Luis Suárez – Sporting  CP de Portugal
  • Luis Díaz – Bayern Munich de Alemania
  • Johan Carbonero – Internacional S.C de Brasil
  • Carlos A. Gómez – Vasco da Gama de Brasil
  • Jhon Córdoba – FC Krasnodar de Rusia
  • Rafael Santos Borré – Internacional S.C de Brasil

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En esta oportunidad se queda por fuera Kevin Mier, quien no viene de una gran temporada y en varias ocasiones recibió fuertes criticas por parte de expertos en fútbol. Otros de los deportista que no logró llegar a vestir la camiseta tricolor, es Marino Hinestroza, quien se encuentra en Brasil, pero no ha tenido muchos minutos

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