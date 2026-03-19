Así quedó la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos antes del Mundial 2026

Falta menos de una semana para que la Selección Colombia juegue su primer partido del 2026, en esta oportunidad, serán los dos amistosos preparatorios con los que quiere mostrar todo lo que se viene para el Mundial 2026. Por eso, el profesor Néstor Lorenzo, ya dio a conocer la convocatoria oficial de la tricolor para enfrentar a Croacia el Jueves 26 de marzo y a Francia el domingo 29.

En esta oportunidad, no hay muchas novedades respecto a quienes fueron los jugadores llamados a la Selección Colombia, pues muchos de ellos han vestido la camiseta en varias oportunidades. Sin embargo, hay varias novedades, en especial hablando de los arqueros que van en esta oportunidad, dejando por fuera a uno de los más polémicos.

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Convocatoria oficial de la Selección Colombia

Arqueros

Álvaro Montero – Vélez Sarfield de Argentina

Camilo Vargas – Atlas FC de México

David Ospina – Atlético Nacional de Colombia

Defensas

Jhon Lucumí – Bologna FC de Italia

Daniel Muñoz – Crystal Palace de Inglaterra

Dávinson Sánchez – Galatasaray de Turquia

Deiver Machado – FC Nantes de Francia

Juan David Cabal – Juventus de Italia

Johan Mojica – RCD Mallorca de España

Santiago Arias – C.A Independiente de Argentina

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers FC de Inglaterra

Volantes

Jeferson Lerma – Crystal Palace de Inglaterra

James Rodríguez – Minnesota United FC de Estados Unidos

Jhon Arias – SE Palmeiras de Brasil

Kevin Castaño – River Plate de Argentina

Jaminton Campaz – Rosario Central de Argentina

Juan Fernando Quintero – River Plate de Argentina

Jorge Carrascal – Flamengo de Brasil

Richard Ríos – S.L Benfica de Portugal

Gustavo Puerta – Racing de Santander de España

Delanteros

Luis Suárez – Sporting CP de Portugal

Luis Díaz – Bayern Munich de Alemania

Johan Carbonero – Internacional S.C de Brasil

Carlos A. Gómez – Vasco da Gama de Brasil

Jhon Córdoba – FC Krasnodar de Rusia

Rafael Santos Borré – Internacional S.C de Brasil

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En esta oportunidad se queda por fuera Kevin Mier, quien no viene de una gran temporada y en varias ocasiones recibió fuertes criticas por parte de expertos en fútbol. Otros de los deportista que no logró llegar a vestir la camiseta tricolor, es Marino Hinestroza, quien se encuentra en Brasil, pero no ha tenido muchos minutos