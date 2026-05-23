Luis Díaz es campeón de Alemania otra vez: el ‘guajiro’ logró una nueva copa con el Bayern Munich

Este 23 de mayo volvió a ser de celebración para Luis Díaz. El ‘guajiro’ se coronó campeón de Alemania una vez más gracias a un triunfo brillante por parte del Bayern Munich en una nueva final local que disputó frente al Stuttgart.

Los bávaros consiguieron la DfB Pokal, la copa de Alemania, con lo que es es el tercer torneo conquistado por el Bayern Munich este año.

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El equipo de Vincent Kompany venció por un marcador de 3-0, con un hat-trick brillante del inglés Harry Kane. Dentro de este partido Luis Díaz fue brillante, e incluso tuvo buen protagonismo.

Luis Díaz es campeón de Alemania otra vez

Esta temporada 2025-26 ha estado llena de emociones para Luis Díaz. El colombiano ha conseguido una de las mejores campañas de su carrera, sobre todo por la consecución de varios títulos en los que aportó.

‘Luchito’ venció en la Bundesliga, la Supercopa de Alemania y la DfB Pokal. Lo único que quedó en falta fue la Champions League, aunque su club también logró una buena participación en este torneo al llegar a las semifinales.

El ‘guajiro’ venció el tercer trofeo este 23 de mayo, gracias a un triunfo histórico por 3-0 sobre el Stuttgart. El colombiano fue protagonista de este partido, y además aportó con una asistencia en este choque para Harry Kane.

¡¡ES UN ANIMAL!! ¡ESPECTACULAR MOVIMIENTO DE HARRY KANE CON PASE DE LUIS DÍAZ PARA SU DOBLETE EN LA FINAL DE LA POKAL ANTE STUTTGART!



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Este club volvió a confirmar su papel como el equipo más grande de Alemania, en una temporada donde brilló de gran manera su tridente formado por ‘Lucho’ Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

Luego de este partido, Luis Díaz culminó todos sus compromisos con el Bayern Munich, por lo que se enfocará en la preparación para el Mundial de 2026, con la Selección Colombia.

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Cabe recordar que el partido debut de la ‘tricolor’ en este torneo se llevará a cabo el próximo 17 de junio, cuando se mida a Uzbekistán. Con este plazo, Luis Díaz tendrá un tiempo aproximado de poco menos de un mes para ponerse a tono de cara a este gran torneo con los ‘cafeteros’.