Luis Díaz rompió inigualable récord con el Bayern Munich: el colombiano grabado en la historia

Luis Díaz es una de las mayores estrellas del mundo del fútbol en la actualidad. El colombiano se ha consagrado como una pieza clave para el Bayern Munich, gracias a sus tantos, y asistencias donde ha logrado contribuir tanto en Bundesliga, como en torneos internacionales.

El poderío del equipo bávaro es innegable, y así se ha logrado demostrar con varias goleadas en las que el Bayern Munich ha sorprendido de forma notable a sus demás rivales a nivel internacional.

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De hecho, Luis Díaz formó parte de un nuevo récord conseguido por este club alemán. Aquí les contamos los detalles sobre esta nueva página en la historia del fútbol.

Luis Díaz rompió inigualable récord con el Bayern Munich

Indudablemente, Luis Díaz ha sido uno de los jugadores más brillantes de este año en la Champions League y la Bundesliga. Uno de los principales artilleros ha sido el colombiano, junto a Harry Kane y otros compañeros de ataque.

El ‘guajiro’ ha conseguido varias anotaciones y asistencias. Esta, de hecho, es una de sus mejores actuaciones para un equipo en cuanto a contribución ofensiva durante su carrera.

Esta fuerza del equipo alemán fue una vez más demostrada durante el fin de semana, cuando el Bayern Munich venció al St. Pauli en la Bundesliga por un marcador de 0-5.

Díaz ingresó desde el banquillo, y fue parte de un encuentro que quedó para la historia del Bayern Munich. Esto se debe a que en este partido, el equipo alemán selló un total de 105 anotaciones durante todo el año.

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Dicha cifra es la más alta anotada en la historia de la Bundesliga en un año. De hecho, este récord se mantuvo por más de 53 años, también con un liderato del Bayern Munich, y un total de 101 goles anotados.

Sin lugar a dudas, esto ha sido logrado a partir de las contribuciones de jugadores como Harry Kane, Michael Olise, Nicolas Jackson y por supuesto, Luis Díaz.

El colombiano acumula 15 goles y 14 asistencias en esta temporada, lo que demuestra su claro talento en la cancha, y la influencia en un ataque está entre los más letales de Alemania y Europa, donde también buscará consagrarse como el nuevo campeón de la UEFA Champions League.