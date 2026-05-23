Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe: hora y dónde ver EN VIVO la semifinal de vuelta

Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe, será sin lugar a dudas, uno de los partidos más importantes de este fin de semana en el fútbol de Colombia. El ‘tiburón’ se mide al ‘león’, ambos con la ambición de llegar a la gran final del FPC.

Luego de un partido de ida donde todo quedó igualado, ambos equipos sueñan con conseguir su pase al choque definitivo. Cabe recordar que el otro finalista saldrá del ganador de Atlético Nacional vs Deportes Tolima.

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Si usted es uno de los hinchas de estos dos equipos que ya desea ver a su equipo en la cancha, aquí les contamos todos los detalles del encuentro, incluida hora y dónde verlo EN VIVO.

Así llegan ambos equipos

Indudablemente, las últimas semanas han sido de gran emoción para estos dos equipos. Estos dos colosos del fútbol colombiano han luchado por llegar a la final de la Liga BetPlay, pero además, también han representado al país en la Copa Libertadores.

Por un lado, Santa Fe cosechó un triunfo clave durante esta semana, luego de vencer a Platense. Mientras que el Junior repitió la dosis frente al Sporting Cristal.

Luego de estos 3 puntos para ambos clubes que llenaron de emoción a sus hinchadas, la expectativa es total, frente al sueño de poder llegar a la final del FPC.

Ambos equipos han superado grandes escollos en los PlayOffs, y por fin llegan a esta nueva fase, con el objetivo de llegar a la gran final de este torneo.

En el encuentro de ida, ambos equipos igualaron a 1. Por tanto, el gran ganador se definirá en el partido de vuelta, donde Junior de Barranquilla espera hacer pesar la localía.

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Por otro lado, Santa Fe confía en llegar a una nueva final. Esto para repetir su consagración como campeón en el 2025-I, cuando derrotó al Deportivo Independiente Medellín.

Hora y dónde ver EN VIVO el Junior de Barranquilla vs Independiente Santa Fe

Si no quiere perder este partido, les contamos que este choque se jugará este 23 de mayo, a partir de las 8:30 cuando se llegue a dar el gran puntapié de este encuentro.

La transmisión oficial de este encuentro puede ser seguida a través de la señal de WinSports. Por otro lado, también podrá disfrutar de este encuentro con más pasión y menos fútbol en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.