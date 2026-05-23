Don Tetto en Bogotá 2026: horario, recomendaciones y todo lo que debe saber del show

Don Tetto, una de las bandas de rock más icónicas de Colombia, se presenta en la capital este 23 de mayo. En un Movistar Arena que estará lleno de su fanaticada, la icónica agrupación sueña con poner a vibrar a todos con sus mejores éxitos.

Claramente la emoción por este show es total, sobre todo por la posibilidad de escuchar los éxitos más icónicos de la banda, en un concierto que estará imperdible.

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Si usted es uno de los amantes apasionados a la carrera de Don Tetto, y asistirá a este icónico show en el Movistar Arena, aquí les tenemos los horarios, recomendaciones y todo lo que debe saber:

Don Tetto en Bogotá: horarios, recomendaciones y más

Sin lugar a dudas, Don Tetto es una de las bandas más icónicas de Colombia, gracias a la forma en que logra congregar a varias generaciones con sus éxitos. Este 23 de mayo lo repetirá con un show imperdible desde el Movistar Arena.

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Los horarios para este show desde el Movistar Arena son los siguientes:

Meet & Greet – 3:00 p.m. (si tiene una entrada que aplique)

Apertura de – 6:00 p.m.

Don Tetto – 8:00 p.m.

Recomendaciones para el concierto:

Todo menor de edad (+7 años) asistente debe ingresar con un adulto responsable, sin excepción y disfrutar del show en la localidad asignada por la arena.

Programa tu llegada al show con tiempo.

Llega al Meet & Greet con Don Tetto puntual : Si no llegas en el tiempo establecido, pierdes el derecho de ingreso.

Si no llegas en el tiempo establecido, pierdes el derecho de ingreso. Habrá venta de merch oficial de Don Tetto dentro del evento en el piso 1 y 2 de la arena

Lleva tu Entrada (Código QR – Tuboleta) listo en tu smartphone para ser escaneado al ingreso del evento.

No se permite el ingreso de: Camisetas de fútbol, cámaras o equipos de grabación profesional, mascotas, bebidas, alimentos, máscaras, armas y lasers.

Recomendamos el uso de transporte público para tu movilización al evento.

No se garantiza la disponibilidad de parqueadero público para el evento.

Sin lugar a dudas, este show será imperdible y permitirá que los fanáticos de Don Tetto vivan nuevamente desde cerca todas las emociones que implica un concierto de esta icónica agrupación.