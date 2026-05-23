Don Tetto en Bogotá 2026: horario, recomendaciones y todo lo que debe saber del show
Don Tetto dará un show imperdible en el Movistar Arena de Bogotá donde se reunirá con cada uno de sus fanáticos más fieles.
Don Tetto dará un show imperdible en el Movistar Arena de Bogotá donde se reunirá con cada uno de sus fanáticos más fieles.
Don Tetto, una de las bandas de rock más icónicas de Colombia, se presenta en la capital este 23 de mayo. En un Movistar Arena que estará lleno de su fanaticada, la icónica agrupación sueña con poner a vibrar a todos con sus mejores éxitos.
Claramente la emoción por este show es total, sobre todo por la posibilidad de escuchar los éxitos más icónicos de la banda, en un concierto que estará imperdible.
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Si usted es uno de los amantes apasionados a la carrera de Don Tetto, y asistirá a este icónico show en el Movistar Arena, aquí les tenemos los horarios, recomendaciones y todo lo que debe saber:
Sin lugar a dudas, Don Tetto es una de las bandas más icónicas de Colombia, gracias a la forma en que logra congregar a varias generaciones con sus éxitos. Este 23 de mayo lo repetirá con un show imperdible desde el Movistar Arena.
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Los horarios para este show desde el Movistar Arena son los siguientes:
Recomendaciones para el concierto:
Sin lugar a dudas, este show será imperdible y permitirá que los fanáticos de Don Tetto vivan nuevamente desde cerca todas las emociones que implica un concierto de esta icónica agrupación.
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