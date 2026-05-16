Luis Díaz apareció como titular en la gran celebración del Bayern Múnich tras el cierre de la Bundesliga 2025-2026, en un partido que terminó convirtiéndose en una auténtica fiesta para el club bávaro. El equipo goleó 5-1 al Colonia en el Allianz Arena y aprovechó la jornada para celebrar el título, despedir referentes y romper las marcas en Europa.

El colombiano fue uno de los futbolistas más destacados en la temporada y volvió a recibir elogios por el impacto que tuvo en su primer año con el Bayern.

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Luis Díaz fue titular en la noche histórica

El colombiano estuvo desde el inicio y participó activamente en el ataque del Bayern Múnich, equipo que dominó completamente el encuentro ante un Allianz Arena lleno.

La jornada no solo sirvió para festejar la Bundesliga, sino también para consolidar una temporada histórica para el club alemán. El Bayern alcanzó un nuevo récord europeo tras cerrar otra campaña dominante en Alemania.

Además, Lucho continúa firmando números impresionantes en su primera temporada con el club bávaro, consolidándose como uno de los atacantes más influyentes del fútbol europeo.

El colombiano vive la mejor temporada de su carrera

Luis Díaz logro convertirse en uno de los jugadores con mayor contribución ofensiva en las grandes ligas europeas esta temporada. El colombiano suma 26 goles y 17 asistencias entre todas las competencias, superando los mejores registros de toda su carrera profesional.

Díaz aparece junto a figuras como Michael Olise y Lamine Yamal entre los futbolistas más determinantes ofensivamente en Europa durante la temporada 2025-2026.

Hubo despedidas en el Bayer Múnich

Varios referentes vivieron posibles despedidas durante la jornada y algunos jugadores fueron homenajeados por los hinchas y sus compañeros tras años importantes en la institución.

Las imágenes después del partido mostraron a todo el equipo junto al trofeo de la Bundesliga.

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