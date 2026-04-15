¿Luis Díaz clasifica a semifinales de Champions League? Hora y dónde ver EN VIVO Real Madrid vs Bayern Munich

Luis Díaz vive una fecha clave en la Champions League con el choque entre Real Madrid y Bayern Munich. Ambos equipos han brillado de gran manera, y sueñan con llegar a las semifinales de esta icónica competencia del balompié europeo.

Luego de un choque brillante por la ida de esta competencia, ambos equipos sueñan con conseguir un cupo en semifinales que los perfile como favoritos a conseguir la gran corona del fútbol en el viejo continente.

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En este segundo choque, el Bayern Munich parte con ventaja, aunque el Real Madrid buscará conseguir una de las icónicas remontadas por las que se le conoce en Champions League. Para que no se pierda ni un detalle de este choque, aquí les contamos como podrá verlo.

Los ‘blancos’ en busca de la épica ante Luis Díaz

El Real Madrid llega un día más a su competencia favorita con el gran sueño de conseguir un nuevo pase a las semifinales. Luego de caer en su casa de forma notable en la ida, los ‘blancos’ confían en lograr una remontada.

Para ello, deberán visitar el Allianz Arena, con la confianza suficiente para lograr una victoria que, al menos, le permita lograr forzar el alargue.

Aun así, enfrente tendrá todo el peso bávaro del Bayern Munich, un equipo que ha demostrado toda su fuerza ofensiva, con delanteros de la talla de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

El colombiano espera tener otra actuación destacada en una noche europea, luego de su gol conseguido en la ida para abrir el marcador.

Este encuentro de ida quedó definido por un marcador de 1-2, por lo que el Real Madrid deberá buscar una victoria por 2 goles de diferencia para lograr superar esta eliminatoria.

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Un triunfo por 1 gol solo igualará esta fase, mientras que un empate o una derrota no podrán alcanzarle al equipo ‘merengue’ para la clasificación.

Hora y dónde ver EN VIVO Bayern Munich vs Real Madrid

Bayern Munich vs Real Madrud será, sin dudas, uno de los partidos más destacados de esta temporada en el fútbol europeo e internacional.

Para que no se lo pierda, les contamos que está pautado para dar inicio a las 2:00 p.m., y su transmisión oficial puede ser sintonizada en las señales de ESPN y Disney+, además de con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.