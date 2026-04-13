Partidos de Champions League, Libertadores y Sudamericana del 13 al 16 de abril: agéndese
Grandes partidos llegan al centro del fútbol para estremecer a los amantes de este deporte en Europa, Sudamérica y más.
Grandes partidos llegan al centro del fútbol para estremecer a los amantes de este deporte en Europa, Sudamérica y más.
El mundo del fútbol presenta una cantidad enorme de partidos durante esta nueva semana de abril desde el 13 al 17 de este mes. Equipos de Europa y Sudamérica se la juegan en copas continentales para buscar un nuevo trofeo.
Por un lado la Champions League se encuentra en fases finales, para definir a sus semifinalistas, mientras que la Libertadores y la Sudamericana presentará nuevos choques claves en su inicio.
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Equipos de la talla del Barcelona, Millonarios o el París Saint-Germain verán acción en estos torneos. Por ello, para que no se pierda las emociones, aquí les tenemos los partidos más destacados.
Para nadie es un secreto que el inicio de abril ha estado lleno de fútbol de gran nivel y calidad. Por un lado, las grandes copas de Sudamérica iniciaron su acción, mientras que por otro, la Champions se acerca a su cierre.
La ‘orejona’ vivió hace apenas una semana el inicio de sus octavos de final, con partidos totalmente imperdibles que estuvieron en la cima del balompié.
Equipos como Arsenal, PSG o Atlético de Madrid salieron con ventaja de cara a las posibles semifinales. Sin embargo, deberán buscar concretar este paso en las eliminatorias.
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Por otro lado en Sudamericana y Libertadores, Millonarios y Santa Fe buscarán cosechar sus primeros 3 puntos, frente a rivales que pretender volver a truncar su paso en estos inicios.
La lista de los partidos más destacados se presenta de la siguiente manera:
Estos son solo algunos de los partidos de estas competencias que prometen una semana llena de fútbol y muchas emociones.
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