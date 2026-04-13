Partidos de Champions League, Libertadores y Sudamericana del 13 al 16 de abril: agéndese

El mundo del fútbol presenta una cantidad enorme de partidos durante esta nueva semana de abril desde el 13 al 17 de este mes. Equipos de Europa y Sudamérica se la juegan en copas continentales para buscar un nuevo trofeo.

Por un lado la Champions League se encuentra en fases finales, para definir a sus semifinalistas, mientras que la Libertadores y la Sudamericana presentará nuevos choques claves en su inicio.

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Equipos de la talla del Barcelona, Millonarios o el París Saint-Germain verán acción en estos torneos. Por ello, para que no se pierda las emociones, aquí les tenemos los partidos más destacados.

Partidos de Champions, Sudamericana y Libertadores del 13 al 17 de abril

Para nadie es un secreto que el inicio de abril ha estado lleno de fútbol de gran nivel y calidad. Por un lado, las grandes copas de Sudamérica iniciaron su acción, mientras que por otro, la Champions se acerca a su cierre.

La ‘orejona’ vivió hace apenas una semana el inicio de sus octavos de final, con partidos totalmente imperdibles que estuvieron en la cima del balompié.

Equipos como Arsenal, PSG o Atlético de Madrid salieron con ventaja de cara a las posibles semifinales. Sin embargo, deberán buscar concretar este paso en las eliminatorias.

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Por otro lado en Sudamericana y Libertadores, Millonarios y Santa Fe buscarán cosechar sus primeros 3 puntos, frente a rivales que pretender volver a truncar su paso en estos inicios.

La lista de los partidos más destacados se presenta de la siguiente manera:

Nacional vs Deportes Tolima – 14 de abril – 6:00 p.m.

Cerro Porteño vs Junior de Barranquilla – 14 de abril – 5:00 p.m.

Atlético de Madrid vs Barcelona – 14 de abril – 2:00 p.m.

Liverpool vs Paris Saint-Germain – 14 de abril – 2:00 p.m.

Corinthians vs Santa Fe – 15 de abril – 7:30 p m.

Arsenal vs Sporting de Lisboa – 15 de abril – 2:00 p.m.

Bayern Múnich vs Real Madrid – 15 de abril – 2:00 p.m.

América de Cali vs Alianza Atlético – 15 de abril – 9:00 p.m.

Millonarios vs Boston River – 15 de abril – 9:00 p.m.

Flamengo vs Independiente Medellín – 16 de abril – 7:30 p.m.



Estos son solo algunos de los partidos de estas competencias que prometen una semana llena de fútbol y muchas emociones.