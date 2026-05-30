The Killers reveló quiénes son sus fans más apasionados: “Los colombianos”

Los seguidores colombianos de The Killers recibieron un inesperado reconocimiento por parte de Brandon Flowers. Durante una dinámica de preguntas rápidas realizada en el marco de Pepsi Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, el cantante fue entrevistado y confeso quiénes son los fanáticos más ruidosos y apasionados del mundo.

La respuesta fue inmediata y sorprendió a muchos de los seguidores de la banda, “Colombians”, respondió Flowers. Segundos después agrego “If you want to know the truth” frase que en español traduce “si quieren saber la verdad”.

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La respuesta de Brandon se volvio viral

El momento quedó registrado en un video compartido por las cuentas oficiales relacionadas con el evento previo a la final de la Champions League.

La pregunta planteada a los integrantes de la banda fue ¿Quiénes consideran que son los seguidores más apasionados y ruidosos del mundo?. Ante eso, Brandon menciono directamente a los colombianos, una respuesta que rápidamente comenzó a circular entre fanáticos del grupo en las redes sociales.

The Killers participará en el Pepsi Kick Off Show

La entrevista hizo parte de las actividades promocionales previas al Pepsi Kick Off Show, espectáculo musical que acompaña la final de la UEFA Champions League.

Los integrante de la banda respondieron varias preguntas rápidas relacionadas con su carrera, sus presentaciones y la relación que mantiene con sus seguidores alrededor del mundo.

El evento se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, donde Paris Saint-Germain y Arsenal definirán al nuevo campeón de Europa.

La presentación de la banda en la Champions será a las 11:40am hora Colombia, 15 minutos antes de que comience oficialmente el partido.

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