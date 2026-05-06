Los mejores memes que dejó la eliminación del Bayern Munich contra el Paris Saint-Germain

Este 6 de mayo estuvo lleno de emociones en el fútbol europeo gracias al choque entre Bayern Munich y Paris Saint-Germain. Luego de lo que fue su histórica semifinal de ida que culminó con un marcador de 5-4, todo se definió este miércoles.

Ambos equipos chocaron frente a frente, y definieron al segundo finalista de este torneo luego de la gran clasificación del Arsenal.

El partido estuvo lleno de momento brillantes, pero también de polémica, sobre todo por una mano no cobrada en el área en contra del PSG, que para muchos debió ser penal.

Más noticias: ¿Quiénes son los 10 últimos campeones de la Champions League? Uno la ha ganado 3 veces consecutivas

Sin lugar a dudas, este partido dejó un sinfín de reacciones, e incluso memes, y por ello, aquí les tenemos una recopilación de los mejores.

Los mejores memes del Bayern Munich vs Paris Saint-Germain

Indudablemente, la expectativa por la segunda semifinal entre Bayern Munich y PSG era total. Después de un choque de ida histórico, los fanáticos esperaban un cierre reñido con varios goles.

Sin embargo, el partido empezó a decantarse desde el principio, gracias a un tanto de Ousmane Dembélé, que puso el 4-6 en el global desde el minuto 2.

Más noticias: Oficial: este es el primer finalista de la Champions League 2025-2026: puede hacer historia

Luego de esto, el Bayern intentó varias arremetidas, sin éxito, con Luis Díaz como protagonista, lo que le permitió estar cerca, e incluso generar una gran polémica, por una mano en el área de Joao Neves.

A pesar de que parecía un penal claro, el árbitro hizo caso omiso, y esto desató polémica, y por supuesto, muchos memes, aquí están los mejores de un choque que acabó 1-1 con un gol final de Harry Kane:

Joao Neves paying tribute to Michael Jackson pic.twitter.com/PIwQLGKvkj — Troll Football (@TrollFootball) May 6, 2026

My man of the match pic.twitter.com/LiArvb039v — Troll Football (@TrollFootball) May 6, 2026

The referees of Bayern Munich vs PSG pic.twitter.com/khIMMu9Vbh — Troll Football (@TrollFootball) May 6, 2026

PUSIERON UN ARBITRO DE VOLEY A DIRIGIR BAYERN PSG HAHAHAH — Paralytics (@Paralyticss) May 6, 2026

El PSG va a ganar 2 veces seguidas la Champions League.



Será el segundo equipo en hacerlo en la historia. El único es el Real Madrid. pic.twitter.com/mhLnYJWS8h — MT2 (@madrid_total2) May 6, 2026

Yo desde la sala de mi casa viendo el robo que le está metiendo el PSG al Bayern:



(Nací en el Bayern del cauca). pic.twitter.com/OcRgvhTsfF — Futbismo (@futbismo) May 6, 2026

Yo con Mbappe viendo que el PSG va a ganar dos Champions seguidas justo cuando él se fue. pic.twitter.com/ONpWOk4VCO — (fan) Yihi (@YihiRM) May 6, 2026

Ousmane Dembélé va a ganar dos Balones de Oro pic.twitter.com/S399iaosUH https://t.co/mfIUKzOEEt — Manu. (@GxlDePaulinho) May 6, 2026

Indudablemente, esta eliminatoria fue de las más memorables en la historia de la Champions League, y permitió definir al segundo gran finalista de este torneo, que se medirá al Arsenal.