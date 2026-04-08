Luis Díaz rompió un gran récord en Champions League ante el Real Madrid: entró a un grupo de solo 3

Luis Díaz fue uno de los grandes protagonistas de la Champions League este 7 de abril. El icónico extremo sorprendió a los fanáticos del balompié, luego de anotar un gol clave frente al Real Madrid.

Aunque el ‘guajiro’ terminó el partido claramente agotado, su gol fue clave para que su club lograra una victoria por 2-1 ante los ‘merengues’ en el choque de ida.

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Sumado a esto, el importante atacante colombiano entró a un selecto grupo gracias a su tanto, en el cual comparte con solo 3 futbolistas de gran nivel.

Luis Díaz rompió un gran récord en la Champions League

Indudablemente, Luis Díaz ha sorprendido de gran manera a los amantes del balompié en las últimas horas. El icónico extremo disfrutó de un partido brillante, gracias a su desequilibrio, y la forma en que rompió líneas en la defensa del Real Madrid.

El colombiano fue el encargado de quebrar el empate ante el Real Madrid, gracias a su definición sobre el minuto 40′. Este tanto fue de gran importancia en el partido, lo que permitió que el Bayern Munich consiguiera una victoria clave.

Este es un gran logro para el equipo bávaro, pero también para la carrera de Luis Díaz, esto gracias a que el colombiano pudo entrar a un importante grupo de futbolistas en el mundo.

Díaz se convirtió en el tercer colombiano que logró marcarle al Real Madrid en Champions League. El primero en este grupo fue James Rodríguez, quien logró un tanto también con el Bayern Munich en 2018.

Mientras que el segundo que logró su entrada a esta lista fue Luis Muriel con el Atalanta, cuando logró un tanto sobre los ‘merengues’ en el 2021.

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Sin dudas estos son 3 nombres de gran peso en la historia del fútbol colombiano, y sus goles al Real Madrid son solo una muestra más de su legado y fortaleza.

¿Cuándo se juega la vuelta de Bayern Munich vs Real Madrid?

Luego de este partido, el Bayern Munich de Luis Díaz tiene ventaja en los cuartos de final. Aun así, esta eliminatoria todavía deberá definirse.

El partido de vuelta se jugará el próximo 15 de abril, con un puntapié inicial pautado a las 2:00 p.m. con esperada presencia por parte de Luis Díaz.