The Killers se presentará en la final de la Champions League: fecha y dónde ver el show

The Killers dio una gran sorpresa a sus fanáticos y a los amantes del fútbol en las últimas horas. La icónica banda originaria de Las Vegas anunció que serán parte de la icónica ceremonia final de la UEFA Champions League.

Esta gran competencia está en su fase eliminatoria, y tendrá su gran cierre en pocas semanas desde el Puskás Arena de Budapest, Rumania, donde se jugará la final de este torneo.

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Este será el tercer año consecutivo en el que un nombre icónico del rock estará presente en este show de inauguración para la gran final. Si usted es fanático de esta banda, aquí les contamos cuando será esta presentación y como verla EN VIVO.

The Killers se presentará en la final de la Champions League

La agrupación de Brandon Flowers ha estremecido a la industria musical y el continente sudamericano en la última semana. Esta legendaria banda ha brillado con varios shows históricos, como lo fue el pasado sábado 21 de marzo con su presentación en el Festival Estéreo Picnic 2026.

The Killers ha dado claras muestras de su peso musical, y su trayectoria a nivel internacional, con la que ha acumulado una cantidad enorme de fanáticos.

De hecho, próximamente tendrá una nueva posibilidad de demostrar su amplio catálogo de éxitos en vivo, en una cita imperdible para los amantes del rock, y sobre todo, del fútbol.

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Este 26 de marzo se reveló que The Killers será la banda protagonista del icónico show de inauguración en la final de la UEFA Champions League.

Esta será la tercera vez consecutiva en que el rock dirá presente en esta ceremonia, luego de los shows de Lenny Kravitz en 2024, y Linkin Park en 2025. Luego de lo que fue la histórica presentación de los liderados por Mike Shinoda, la UEFA vuelve a apostarle al género, esta vez con una de las bandas más brillantes de este siglo.

¿Cuándo será este show? Así puede verlo EN VIVO

Si desea disfrutar de la gran presentación que preparará The Killers en esta cita, les contamos que la final de la Champions League está pautada para el 30 de mayo.

En este 2026, habrá un pequeño cambio al horario tradicional de esta final, por lo que el partido de cierre a esta competencia del balompié europeo dará inicio a las 11:00 a.m. de Colombia.

La transmisión oficial del partido, y del show de The Killers podrá ser disfrutado a través de las señales oficiales de ESPN y Disney+.