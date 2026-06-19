Los mejores resultados para su polla futbolera HOY 19 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según expertos

La La Copa Mundial de la FIFA 2026 afronta una gran jornada llena de emociones este 19 de junio. El histórico torneo de fútbol continúa su rumbo, con el sueño de enfrentar entre si a las mejores figuras de este deporte.

Luego de varios días de competencia, este torneo afronta el comienzo de su segunda fecha de fase de grupos, para así empezar a perfilar a los clasificados a la ronda de dieciseisavos de final.

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Si usted es uno de los amantes de esta contienda, y además es uno de los que hace polla futbolera, aquí les contamos cuales son los mejores resultados para este sondeo de pronósticos.

Los mejores resultados para su polla futbolera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 HOY 19 de junio

Sin lugar a dudas, este viernes de la Copa Mundial de la FIFA prepara gran cantidad de emociones. Este torneo vuelve con una jornada imperdible que enfrentará a algunos de los equipos más importantes de la competencia.

Los partidos para esta fecha son:

Turquía vs Paraguay – 10:00 p.m.

Estados Unidos vs Australia – 2:00 p.m.

Escocia vs Marruecos – 5:00 p.m.

Brasil vs Haiti – 7:30 p.m.

Estos choques serán claves, sobre todo para equipos que quedaron a deber en su debut, como es el caso de Brasil o Paraguay.

Claramente, esta obligación hace que pronósticar un resultado pueda resultar complejo. Sin embargo, en este caso les tenemos algunas predicciones por parte de expertos.

Las casas de apuestas han realizado sus proyecciones para esta fecha, y les contamos que los favoritos para estos choques son: Marruecos, Estados Unidos, Brasil y Turquía.

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Sin embargo, si quiere saber un resultado exacto para poner en su polla futbolera, les contamos que los marcadores más posibles, de acuerdo con estimaciones de las casas de apuestas

Estados Unidos 1-0 Australia

Escocia 0-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haiti

Turquía 1-1 Paraguay

Sin lugar a dudas, estos partidos preparan una gran cantidad de emociones para los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este torneo se acerca a etapas de eliminatoria, donde habrá choques imperdibles.

Indudablemente el mundo del fútbol se paralizará nuevamente HOY en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sobre todo con choques totalmente históricos que volverán a quedar para los libros de la historia de este torneo.