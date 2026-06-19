Este sería el rival de Colombia HOY en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA: ¿Difícil?

La Copa Mundial de la FIFA de 2026 ha sido uno de los máximos atractivos en el planeta del balompié en los últimos días. Este torneo ha generado gran emoción, sobre todo por la presencia de grandes figuras de esta competencia.

Dicha competición ha producido varios partidos inolvidables, solo en una fecha disputada. Uno de ellos fue, por supuesto, el de Colombia.

Este combinado resaltó por su nivel en la cancha, pero, también por el cariño de su hinchada quien ha demostrado cariño y pasión, tanto en México, como en el resto de las sedes de este torneo.

Colombia logró una actuación notable en su primer partido frente a Uzbekistán. Aunque aun quedan 2 fechas, la ‘tricolor’ se perfila como favorito a clasificar a los dieciseisavos de final.

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En caso de que usted este emocionado por este torneo, y quiera saber el posible camino de Colombia en esta fase, aquí les contamos cual sería el rival de la ‘tricolor’.

¿Cuál será el rival de Colombia en dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La ‘tricolor’ se prepara con gran emoción para lo que serán los dieciseisavos de final. Los ‘cafeteros’ dieron un gran paso rumbo a esta fase, luego de derrotar a Uzbekistán por un marcador de 3-1.

Colombia confía en convertirse en uno de los clasificados a esta ronda en los 2 partidos que aun debe disputar en la fase de grupos de esta competencia.

Actualmente el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se posiciona como primero. Si la ‘tricolor’ logra sellar su pase en este lugar, deberá medirse a uno de los mejores terceros de otro grupo.

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De acuerdo con lo que se prepara para el cuadro de este torneo, el rival de Colombia en dieciseisavos de final sería Ecuador.

Ambos equipos sudamericanos se medirían en esta fase, con el objetivo de sellar su pase a cuartos de final. El cuadro total se presentaría de la siguiente manera: