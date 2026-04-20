¿Cuántas personas escuchan Nirvana al día? El legado de la banda sostenido por millones de fans

Nirvana es, sin lugar a dudas, una de las agrupaciones más grandes en la historia del grunge y el rock de forma general. Este icónico grupo formó un legado indudable, incluso a pesar de su relativamente corta trayectoria.

Los liderados por Kurt Cobain consiguieron escribir canciones legendarias, y componer melodías que han encantado a todos los amantes del rock en el ámbito internacional.

‘Smells Like Teen Spirit’ o ‘Come As You Are’ son solo dos ejemplos de la gran profundidad que tiene Nirvana en éxitos dentro de su catálogo.

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Aunque esta banda lleva varias décadas en inactividad luego del fallecimiento de su vocalista, miles de personas siguen escuchando sus canciones día tras día, y aquí les contamos cuantos lo hacen aproximadamente.

¿Cuántas personas escuchan Nirvana al día?

Nirvana posee un puesto indudable en lo más alto del rock. Miles de personas consideran a esta banda como una de las más grandes del género, sobre todo por los éxitos que llegaron a inmortalizar.

El estilo de esta banda marcó época, y permitió que este grupo se posicionara como líder total de la industria. Aunque el tiempo de brillo activo fue relativamente corto, Nirvana ha resultado ser una banda inmortal.

Muestra de ello, es la cantidad de personas que aun escuchan los éxitos de esta agrupación, incluso luego de su retiro.

Según Kwoeb, portal especializado en la recolección de datos de plataformas digitales, Nirvana es escuchado diariamente por 7 millones de personas de manera aproximada, solo en Spotify.

Esta cantidad es enorme y demuestra la pasión que aun sienten los fanáticos del grunge por este grupo que, sin dudas, marcó época de forma inigualable.

Dentro de este dato cabe resaltar que las canciones más escuchadas de la banda en dicha plataforma son: ‘Smells Like Teen Spirit’, ‘Come As You Are’, ‘Heart-Shaped Box’, ‘Lithium’ y ‘About a Girl’.

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Solo la primera de ellas es escuchada en promedio 1 millón y medio de veces por día. Dicha cifra demuestra de manera aplastante el peso del éxito más icónico de este grupo.

Esto es solo una pequeña muestra del gran peso musical que posee Nirvana, y la forma en que este grupo ha encantado a miles de personas. Ello a partir de éxitos que se mantienen presentes en una industria que amó de forma incondicional a esta banda.