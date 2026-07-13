¿Cuándo es la próxima Copa América? Fecha y lo que se sabe del torneo de la CONMEBOL

La Copa América es, claramente, uno de los torneos más esperados en el mundo del fútbol. Este torneo premia a la mejor selección de Sudamérica, en un auténtico despliegue de talento continental para el balompié.

Colombia fue una de las grandes protagonistas de la última edición de este campeonato, gracias a su segundo puesto tras caer derrotada por Argentina en la final.

Aun así, la ‘tricolor’ llega con ambición de poder volver a levantar este trofeo, sobre todo después de la dura caída ante Suiza en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Si usted es uno de los que quiere volver a ver a la ‘tricolor’ en una gran cita, aquí les contamos cuando será este torneo, y todo lo que se sabe hasta ahora.

¿Cuándo será la próxima Copa América?

La emoción por el fútbol es total cuando llegan los grandes torneos. Esto se ha vivido en la actualidad con la Copa Mundial de la FIFA 2026, y también con la Copa América en el año 2024, organizada por CONMEBOL.

Ante esto, y el cierre cercano de la Copa Mundial de la FIFA, muchos aficionados empiezan a poner su atención en la próxima gran competencia.

En el caso puntual de Sudamérica, este será el turno correspondiente a la Copa América, en una nueva edición. Dicha competencia está pautada para dar inicio en junio de 2028.

Aun se desconoce cual será el cronograma completo de este torneo, aunque los equipos empiezan a enfilarse hacia este campeonato, que será defendido por Argentina, su último campeón.

Por ahora también se desconoce la sede, aunque, los rumores apuntarían que, tal y como sucedió en 2024, y como ha sucedido con la Copa Mundial de la FIFA 2026, este torneo sucedería en Estados Unidos.

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Hasta el momento queda estar atento a las novedades reveladas por la CONMEBOL. Se espera que esta confederación brinde mayores detalles sobre este torneo venidero en los próximos meses.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

En caso de que quiera seguir el detalle de la preparación de Colombia para este torneo, les contamos que luego de caer ante Suiza, la ‘tricolor’ volverá a la cancha en septiembre.

Aun no hay partidos pautados para dicho mes. No obstante, será el mes en el que se dé la próxima fecha FIFA con amistosos internacionales, por lo que todo apuntaría a ese momento del año.