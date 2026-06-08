La extraña teoría detrás del significado de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen ¿Una confesión de Mercury?

Sin duda, una de las canciones más populares de rock es ‘Bohemian Rhapsody’, un éxito que se estrenó ya hace varios años y que contó con la participación especial de Freddie Mercury, integrante de Queen. En tan solo unos días, logró ser una de las más escuchadas, no solo en Europa, sino en diferentes países del mundo, donde estuvo en el top 3 de las emisoras más reconocidas.

Todo esto, teniendo en cuenta que se trató de un sencillo completamente diferente a todo lo que se había visto y escuchado en el género del rock. De hecho, pocas personas llegaron a imaginar que los sonidos bruscos serían cambiados por algo más suave, con una letra distinta, que enamoraría a cientos de fans en el mundo.

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¿Cuál es el origen de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen con Freddie Mercury?

Desde hace varios meses vienen surgiendo nuevas teorías respecto a todo lo que sería el verdadero origen de esta canción de Queen. Aunque no se sabe por ahora cuál sería la verdad absoluta, sí hay varios misterios que logran sorprender a todos los fans, teniendo en cuenta lo que dicen sobre la letra de este exitoso sencillo.

Hay quienes dicen que esta canción contaría todo lo relacionado a un homicidio, esto teniendo en cuenta varias partes de su letra que las personas interpretaron como la muerte de alguien. En el video, se pueden encontrar varios momentos en donde el fondo son imágenes de un juicio, en donde condenan a alguien, después de que lo encuentran como culpable.

El artista nunca confirmó esta información así que esta es una de las grandes dudas que hay respecto a si es verdad o no. Incluso, algunos mencionan que no tiene mucho sentido, pues en algunas partes también habla sobre cómo un joven quiere salir de un mal momento de su vida.

Como esa, hay otra teoría en donde se dice que la canción es una disculpa pública para Mary Austin, quien tuvo una relación sentimental con Freddie Mercury durante años. Sin embargo, todo fue un secreto, pues aún no se hablaba abiertamente de la homosexualidad del cantante.

Los fans dicen que el juicio sería a una persona que es homosexual, como si se tratara de un castigo. Así que hace, pediría disculpas en varias oportunidades, haciendo una autocrítica por todo lo que llevó a vivir a causa de su orientación sexual.

Nada de esto es algo que hubiera dicho Mercury antes de morir, así que son teorias que se han dado en medio de las creencias de los fans. De hecho, en algunos casos son expertos quienes han hablado de lo que habría detrás de estos sencillos, de los que nunca se supo su historia.