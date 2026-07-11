No todo fue Shakira: las veces que el rock se tomó la Copa Mundial de la FIFA

Mucho antes de que artistas como Shakira y Ricky Martin se convirtieran en referentes musicales de la Copa Mundial de la FIFA, el rock ya tenía un lugar en el torneo. Desde canciones que marcaron una época hasta colaboraciones con bandas legendarias, estas son algunas de las veces en las que el género estuvo presente en los Mundiales.

Todo comenzó en el Mundial de Chile 1962. En ese momento la FIFA todavía no contaba con himnos oficiales, pero la banda chilena Los Ramblers grabó ‘El rock del Mundial’. Con el paso del tiempo, la canción terminó convirtiéndose en uno de los sencillos más vendidos de la historia de Chile.

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Italia 1990 y el éxito de New Order

Italia organizó uno de los Mundiales más recordados y también uno de los himnos más reconocidos. ‘Un Estate Italiana’ fue interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato, dos auténticas leyendas del rock italiano. Más de 30 años después, muchas personas siguen considerándola la mejor canción de un Mundial.

Ese mismo año, New Order, una de las bandas más importantes del post-punk, grabó World in Motion para apoyar a la selección de Inglaterra. La canción se convirtió en el único número uno de la agrupación en el Reino Unido durante toda su carrera. Además, incluyó un rap interpretado por el futbolista John Barnes.

Del Mundial de Estados Unidos a Oasis

En el Mundial de Estados Unidos 1994, la inauguración contó con la participación de Daryl Hall, la voz de Hall & Oates. A partir de 1995, aunque Oasis nunca escribió una canción para la FIFA, Wonderwall terminó convirtiéndose en uno de los himnos futboleros más conocidos.

Durante años ha sido cantada por aficionados ingleses en estadios de todo el mundo y, en la Copa Mundial de la FIFA 2026, volvió a escucharse en las tribunas. Según la información compartida, las reproducciones del clásico del Britpop aumentaron un 50 % en Spotify Reino Unido, ya que la selección inglesa siguió utilizándola como referente para sus celebraciones.

Robbie Williams y los Rolling Stones también hicieron parte ya qué en 2018, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA tuvo como protagonista a Robbie Williams, quien interpretó canciones como ‘Feel’, ‘Rock DJ’ y ‘Angels’ frente a millones de espectadores alrededor del mundo.

En 2026, por primera vez, la FIFA realizó una colaboración oficial con The Rolling Stones. La alianza incluyó una edición especial en vinilo, material promocional y un remix relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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