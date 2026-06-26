Este es el mejor solo en la historia de Queen, según expertos: una canción clásica e icónica

Queen es, sin lugar a dudas, una de las bandas más brillantes en la historia del rock. Este grupo es uno de los más icónicos del rock, sobre todo en presencia de leyendas como Freddie Mercury, Brian May, John Deacon y Roger Taylor.

Grandes éxitos han demostrado la capacidad de Queen para dominar el género, sobre todo con canciones de la talla de ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ y más.

Sin dudas, uno de los detalles más resaltantes de esta banda fue la presencia de Brian May como su guitarrista icónico. Este artista protagonizó ‘riffs’ y solos icónicos, que marcaron historia.

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De hecho, aquí les resaltaremos el que, según expertos, es el mejor solo en toda la carrera de Brian May como guitarrista de Queen,

¿Cuál es el mejor solo de Queen?

Para nadie es un secreto que el poderío y talento vocal de Freddie Mercury era uno de los elementos más llamativos en la carrera de Queen. Este vocalista logró destacar como el mejor del momento, e incluso para muchos, de la historia.

Sin embargo, el resto de sus miembros tampoco se quedaban atrás, el ‘groove’ de Deacon fue brillante, al igual que la potencia de Taylor en la batería.

No obstante, luego de Mercury había un miembro que, sin dudas, se llevaba los halagos y este era Brian May. El guitarrista destacó de gran forma en varias composiciones de la banda, hasta ser una leyenda.

May logró varios solos icónicos, pero, hay uno que sin dudas, se lleva la corona en su carrera. De hecho, justo así lo resaltó Rolling Stone.

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La legendaria revista musical reveló hace pocas semanas la lista de los mejores solos de guitarra de la historia. El primer puesto fue para ‘Purple Rain’ de Prince.

Sin embargo, Queen dijo presente en el puesto 14. Este ranking resaltó a ‘Bohemian Rhapsody’ el éxito de la banda británica, como el mejor de la carrera de May,

Claramente, ‘Bohemian Rhapsody’ es uno de los himnos más grandes de la historia de Queen y del rock. La experimentación y variedad de la banda queda clara en esta canción.

Por supuesto, uno de los momentos climax de esta canción es el solo de Brian May, quien demostró todo su talento en esta interpretación.

Sin dudas, ‘Bohemian Rhapsody’ es icónico, y parte de este éxito es atribuido al brillo de Brian May detrás de la guitarra en solo y ritmo.