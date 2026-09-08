Los 5 jugadores que más veces han ganado el Botín de Oro de la Liga colombiana: Ranking

El Botín de Oro es, sin lugar a dudas, el premio más codiciado por los delanteros en cada uno de los torneos que disputan. Este galardón es otorogado a aquellos que logran liderar la tabla de goleo, por encima de sus compañeros y rivales.

Claramente, en la Liga Colombiana esto no es la excepción. Este trofeo se entrega a cada uno de los goleadores por cada semestre.

Grandes jugadores han conseguido llevarse este premio. No obstante, hay 3 que han brillado de manera notable, al punto de convertirse en los máximos ganadores en la historia de este galardón.

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En caso de que no sepa de quienes se trata, aquí le contamos cuales son, y los semestres en los que lograron conquistar este reconocido trofeo.

Los 5 jugadores que más veces han ganado el Botín de Oro de la Liga colombiana

El fútbol de Colombia ha contado con una cantidad importante de goleadores durante su historia. Grandes arietes han pasado por el torneo local, con un brillo notable a partir de anotaciones.

Nombres como Dayro Moreno o Carlos Bacca han destacado en la época moderna de este campeonato, gracias a su talento anotador como delanteros, y a jugadas que se han tatuado en la retina de los amantes del balompié.

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Moreno es, de hecho, el máximo anotador del fútbol en Colombia en su historia, y también quien ha conquistado el Botín de Oro de esta competencia en mayor cantidad de ocasiones.

Los 5 jugadores con mayor cantidad de botines de oro en la historia de la Liga Colombiana son:

Dayro Moreno – 7: 2007-II, 2010-II, 2013-II, 2014-I, 2017-I, 2017-II y 2022-I.

Germán Cano – 6: 2012-II, 2014-II, 2018-I, 2018-II, 2019-I y 2019-II.

Carlos Bacca – 4: 2010-I, 2011-II, 2023-II y 2024-I.

José María Ferrero – igualado a 3: 1967, 1968 y 1970.

Hugo Horacio Lóndero – igualado a 3: 1969, 1971 y 1972.

Iván René Valenciano – igualado a 3: 1991, 1995 y torneo largo de 1995/96.

Sin lugar a dudas, estos 5 nombres representan una historia indudable en el FPC, gracias al talento de estos artilleros, demostrado en anotaciones que han permitido triunfos históricos para sus clubes.

Grandes delanteros anhelan unirse próximamente a esta lista, aunque, el talento de estos 6 jugadores de la lista los ha hecho convertirse en leyendas brillantes del fútbol en Colombia.