La Liga BetPlay cambia para siempre: las nuevas reglas que ya generan polémica

La Dimayor oficializó la implementación de 14 cambios aprobados por la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de definir las Reglas de Juego a nivel mundial.

Las novedades apuntan a disminuir las pérdidas de tiempo, aumentar el tiempo efectivo de competencia y fortalecer las herramientas arbitrales durante cada compromiso.

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Liga BetPlay: así cambiarán las sanciones y el comportamiento de los jugadores

Entre las medidas disciplinarias más relevantes aparece la expulsión directa para los futbolistas que se cubran la boca mientras insultan o profieren expresiones discriminatorias, una disposición conocida como la ‘Ley Vinicius’. Asimismo, abandonar deliberadamente el terreno de juego para protestar una decisión arbitral o incentivar a otros compañeros a hacerlo también podrá terminar con tarjeta roja.

Si una de estas situaciones provoca que un equipo quede con menos de siete jugadores, el reglamento permitirá declarar el partido perdido para ese club. Aunque la IFAB también ha impulsado otras innovaciones en diferentes competiciones, la Dimayor confirmó que todavía no adoptará las cámaras corporales para los árbitros, el fuera de juego semiautomático ni el ‘cooling break’ como norma general.

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Nuevas reglas para sustituciones, lesionados y reanudaciones

Las sustituciones tendrán un procedimiento más estricto. El jugador reemplazado deberá salir por el punto más cercano de la línea de banda o abandonar el campo en un máximo de diez segundos. Si supera ese tiempo, el sustituto únicamente podrá ingresar un minuto después y cuando el balón permanezca detenido.

Los futbolistas que reciban atención médica también afrontarán un cambio. Una vez el árbitro autorice el ingreso del personal sanitario, el jugador deberá permanecer un minuto fuera del campo antes de regresar, salvo en las excepciones ya previstas por el reglamento, como choques entre compañeros, acciones que involucren al arquero o infracciones sancionadas con tarjeta.

Las reanudaciones del juego también estarán bajo mayor vigilancia. Tanto los saques de banda como los saques de meta deberán ejecutarse dentro de los cinco segundos siguientes a que el jugador esté listo para hacerlo. Si incumple ese plazo, otro compañero efectuará el saque de banda, mientras que un saque de meta tardío concederá un tiro de esquina al rival. La repetición de estas conductas podrá generar sanciones disciplinarias.

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El VAR amplía sus funciones en la Liga BetPlay

El sistema de videoarbitraje contará con nuevas facultades para corregir decisiones antes de la reanudación del juego. A partir de ahora podrá intervenir cuando se conceda de forma errónea un tiro de esquina, revisar expulsiones derivadas de una segunda tarjeta amarilla aplicada incorrectamente y corregir errores de identidad cuando el árbitro sancione al futbolista equivocado.

También habrá novedades en los cobros desde el punto penal. Si el ejecutante toca accidentalmente el balón con ambos pies o este impacta primero en la pierna de apoyo antes del remate, el lanzamiento se repetirá cuando termine en gol.

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En caso de fallar, el árbitro concederá un tiro libre indirecto o registrará el cobro como errado en una tanda de penales. Además, desaparecerá la amonestación automática cuando cobrador y arquero incumplan simultáneamente el procedimiento reglamentario.

Otra modificación establece que una falta táctica o una mano antideportiva dejarán de recibir tarjeta amarilla cuando el árbitro aplique la ventaja y la jugada concluya con gol. En contraste, las acciones temerarias y el juego brusco grave continuarán castigándose conforme al reglamento disciplinario vigente.