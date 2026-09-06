Balón de ORO: ya hay fecha de publicación de los nominados, ¿Cuándo se entrega el premio?

El Balón de Oro es, sin lugar a dudas, uno de los galardones más grandes e importantes en la historia del fútbol. Este premio es entregado al mejor jugador del mundo, luego de un año de competencia lleno de emociones.

Este trofeo ha sido entregado a jugadores de gran rendimiento en Europa y el mundo, como es el caso de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Rodri en tiempos más recientes.

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El último ganador de este premio fue Ousmane Dembélé, quien brilló con el PSG y fue destacado como el mejor jugador de la actualidad.

Frente a esto, los amantes del fútbol están a la espera de una nueva entrega de este premio en este 2026, y aquí les contamos cuando se llevará a cabo dicha premiación.

Balón de ORO: ya hay fecha de publicación de los nominados

El Balón de Oro es, sin lugar a dudas, uno de los premios más grandes de la historia del fútbol. Este galardón es uno de los más deseados por parte de los futbolistas, quienes reciben este premio como una distinción sin igual.

Al tratarse de un premio con tanto peso, año tras año miles de fanáticos están atentos a su entrega. Claramente en este 2026 no será la excepción.

France Football, quien se encarga de entregar este galardón, ya se prepara para una nueva ceremonia. De hecho, próximamente se revelará la lista de nominados para este premio.

De forma oficial la lista se dará a conocer el próximo 8 de septiembre. Esa lista que contará con varios nombres llenos de talento y revelancia en la escena deportiva.

Se espera que jugadores de la talla de Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Erling Haaland y hasta Lionel Messi estén presentes entre los aspirantes a recibir este icónico premio deportivo.

¿Cuándo se entregará el Balón de Oro 2026?

En caso de que desee estar atento a la entrega del Balón de Oro en este 2026, les contamos que este premio se otorgará el próximo 26 de octubre desde Londres, donde también se dará el Balón de Oro Femenino, cuya última ganadora fue Aitana Bonmatí.

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Este evento volverá a reunir a grandes estrellas del balompié, en una gala que detendrá al mundo del fútbol para coronar a sus mejores protagonistas.