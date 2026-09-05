Liga BetPlay 2026-II partidos y programación del 5 al 6 de septiembre: Santa Fe, Millonarios, Junior y más
La Liga BetPlay 2026-II vuelve un día más con partidos que estarán imperdibles para los amantes del balompié nacional.
La Liga BetPlay 2026-II vuelve un día más con partidos que estarán imperdibles para los amantes del balompié nacional.
La Liga BetPlay 2026-II continúa con toda la emoción de este semestre, con partidos y equipos imperdibles en la cancha. En las últimas semanas han brillado varios protagonistas y emociones en esta competencia, y en los próximos días volverá a realizarlo.
Grandes equipos volverán a la acción, con la ambición de mejorar su panorama, y poder lograr triunfos claves para la tabla de posiciones.
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En caso de que usted quiera disfrutar de los partidos que prepara el FPC para este fin de semana, aquí les contamos cual es la programación completa.
Indudablemente, la Liga BetPlay 2026-II ha contado con momentos imperdibles para los amantes del fútbol y el deporte en Colombia.
Esta competición ha presentado una cantidad enorme de clubes y jugadores que han luchado por llegar a lo más alto, y llevarse el máximo trofeo.
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Hasta el momento, la liga marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 20 puntos
2- Independiente Medellín – 15 puntos
3- Deportes Tolima – 13 puntos
4- Atlético Nacional – 12 puntos
5- Millonarios – 11 puntos
6- Llaneros – 11 puntos
7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos
8- Once Caldas – 9 puntos
9- Independiente Santa Fe – 9 puntos
10- Águilas Doradas – 9 puntos
11- Deportivo Cali – 8 puntos
12- Cúcuta Deportivo – 8 puntos
13- Inter de Bogotá – 7 puntos
14- Fortaleza – 6 puntos
15- Deportivo Pereira – 5 puntos
16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos
17- Junior de Barranquilla – 2 puntos
18- Alianza – 2 puntos
19- Boyacá Chicó – 2 puntos
20- Deportivo Pasto – 1 punto
Este fin de semana esta clasificación vivirá nuevos cambios, con los siguientes partidos a observar:
Sin lugar a dudas, estos choques presentarán grandes emociones para los amantes del balompié, con atractivos como el nuevo debut de Alberto Gamero en el banquillo de Millonarios.
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