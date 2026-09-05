Liga BetPlay 2026-II partidos y programación del 5 al 6 de septiembre: Santa Fe, Millonarios, Junior y más

La Liga BetPlay 2026-II continúa con toda la emoción de este semestre, con partidos y equipos imperdibles en la cancha. En las últimas semanas han brillado varios protagonistas y emociones en esta competencia, y en los próximos días volverá a realizarlo.

Grandes equipos volverán a la acción, con la ambición de mejorar su panorama, y poder lograr triunfos claves para la tabla de posiciones.

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En caso de que usted quiera disfrutar de los partidos que prepara el FPC para este fin de semana, aquí les contamos cual es la programación completa.

Liga BetPlay 2026-II partidos y programación del 5 al 6 de septiembre

Indudablemente, la Liga BetPlay 2026-II ha contado con momentos imperdibles para los amantes del fútbol y el deporte en Colombia.

Esta competición ha presentado una cantidad enorme de clubes y jugadores que han luchado por llegar a lo más alto, y llevarse el máximo trofeo.

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Hasta el momento, la liga marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 15 puntos

3- Deportes Tolima – 13 puntos

4- Atlético Nacional – 12 puntos

5- Millonarios – 11 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

8- Once Caldas – 9 puntos

9- Independiente Santa Fe – 9 puntos

10- Águilas Doradas – 9 puntos

11- Deportivo Cali – 8 puntos

12- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

13- Inter de Bogotá – 7 puntos

14- Fortaleza – 6 puntos

15- Deportivo Pereira – 5 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 5 puntos

17- Junior de Barranquilla – 2 puntos

18- Alianza – 2 puntos

19- Boyacá Chicó – 2 puntos

20- Deportivo Pasto – 1 punto

Este fin de semana esta clasificación vivirá nuevos cambios, con los siguientes partidos a observar:

Boyacá Chicó vs. Once Caldas – Sábado 5 de septiembre, 4:00 PM

Cúcuta Deportivo vs. Deportivo Pasto – Sábado 5 de septiembre, 6:10 PM

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza – Sábado 5 de septiembre, 6:25 PM

Junior de Barranquilla vs. Jaguares de Córdoba – Sábado 5 de septiembre, 8:30 PM

Inter de Bogotá vs. Águilas Doradas – Domingo 6 de septiembre, 4:00 PM

Deportivo Pereira vs. Millonarios – Domingo 6 de septiembre, 6:10 PM

Sin lugar a dudas, estos choques presentarán grandes emociones para los amantes del balompié, con atractivos como el nuevo debut de Alberto Gamero en el banquillo de Millonarios.