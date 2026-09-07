Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 7 de septiembre: América es líder
El América de Cali se mantiene con un paso fuerte que lo posiciona como líder de la Liga BetPlay en este 2026-II.
El América de Cali se mantiene con un paso fuerte que lo posiciona como líder de la Liga BetPlay en este 2026-II.
La Liga BetPlay 2026-II ha contado con una cantidad enorme de emociones durante el pasado fin de semana. El balompié colombiano volvió a brillar por todo lo alto, con encuentros imperdibles por todo el país.
La liga contó con varios atractivos de gran importancia, como el debut de Alberto Gamero en Millonarios, o el choque entre Santa Fe y Fortaleza.
Estos cotejos dejaron resultados brillantes, y si quiere saber como va la tabla de posiciones del campeonato local, aquí le presentamos el escenario actual.
Varios equipos continúan su avance con piso fuerte en la Liga BetPlay 2026-II. Este torneo ha presentado partidos brillantes, en el que varios equipos demostraron su ambición por sumar victorias en el calendario.
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Durante el pasado fin de semana del 5 y 6 de septiembre, los resultados fueron los siguientes:
Luego de estos resultados, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:
1- América de Cali – 20 puntos
2- Independiente Medellín – 15 puntos
3- Deportes Tolima – 13 puntos
4- Atlético Nacional – 12 puntos
5- Millonarios – 12 puntos
6- Llaneros – 11 puntos
7- Independiente Santa Fe – 10 puntos
8- Águilas Doradas – 10 puntos
9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos
10- Once Caldas – 9 puntos
11- Cúcuta Deportivo – 9 puntos
12- Deportivo Cali – 8 puntos
13- Inter de Bogotá – 8 puntos
14- Fortaleza – 7 puntos
15- Deportivo Pereira – 6 puntos
16- Jaguares de Córdoba – 6 puntos
17- Boyacá Chicó – 5 puntos
18- Junior de Barranquilla – 3 puntos
19- Deportivo Pasto – 2 puntos
20- Alianza – 2 puntos
Por el momento, esta semana contará con 2 partidos imperdibles en el balompié de Colombia que continuarán el rumbo de la liga.
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Estos son:
Mientras que, el fin de semana se darán los próximos cotejos:
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