Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 7 de septiembre: América es líder

La Liga BetPlay 2026-II ha contado con una cantidad enorme de emociones durante el pasado fin de semana. El balompié colombiano volvió a brillar por todo lo alto, con encuentros imperdibles por todo el país.

La liga contó con varios atractivos de gran importancia, como el debut de Alberto Gamero en Millonarios, o el choque entre Santa Fe y Fortaleza.

Estos cotejos dejaron resultados brillantes, y si quiere saber como va la tabla de posiciones del campeonato local, aquí le presentamos el escenario actual.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 7 de septiembre

Varios equipos continúan su avance con piso fuerte en la Liga BetPlay 2026-II. Este torneo ha presentado partidos brillantes, en el que varios equipos demostraron su ambición por sumar victorias en el calendario.

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Durante el pasado fin de semana del 5 y 6 de septiembre, los resultados fueron los siguientes:

Boyacá Chicó 2 – 0 Once Caldas

Cúcuta Deportivo 2 – 2 Deportivo Pasto

Independiente Santa Fe 2 – 2 Fortaleza

Junior de Barranquilla 3 – 3 Jaguares de Córdoba

Inter de Bogotá 2 – 2 Águilas Doradas

Deportivo Pereira 1 – 1 Millonarios

Luego de estos resultados, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Independiente Medellín – 15 puntos

3- Deportes Tolima – 13 puntos

4- Atlético Nacional – 12 puntos

5- Millonarios – 12 puntos

6- Llaneros – 11 puntos

7- Independiente Santa Fe – 10 puntos

8- Águilas Doradas – 10 puntos

9- Atlético Bucaramanga – 10 puntos

10- Once Caldas – 9 puntos

11- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

12- Deportivo Cali – 8 puntos

13- Inter de Bogotá – 8 puntos

14- Fortaleza – 7 puntos

15- Deportivo Pereira – 6 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 6 puntos

17- Boyacá Chicó – 5 puntos

18- Junior de Barranquilla – 3 puntos

19- Deportivo Pasto – 2 puntos

20- Alianza – 2 puntos

Estos son los próximos partidos

Por el momento, esta semana contará con 2 partidos imperdibles en el balompié de Colombia que continuarán el rumbo de la liga.

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Estos son:

Llaneros vs. Deportes Tolima – Lunes 7 de septiembre, 6:00 PM

Millonarios vs. Deportivo Cali – Jueves 10 de septiembre, 8:00 PM

Mientras que, el fin de semana se darán los próximos cotejos: